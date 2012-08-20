Главу подмосковного поселка будут судить за взятку в 400 тыс.руб

ИТАР-ТАСС

В Московской области глава сельского поселения Развилковское Ленинского района предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в размере одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Московской области.

"По версии следствия, весной 2012 года житель Ленинского района обратился к главе сельского поселения по вопросу трудоустройства на должность заместителя главы администрации. За принятие решения Александр Колодин потребовал взятку в размере 1 млн рублей", - уточняется в сообщении.

Чиновник подписал приказ о назначении на должность и 5 мая 2012 года в своем кабинете получил часть оговоренной суммы - 400 тысяч рублей. После получения денег он был задержан.

Глава сельского поселения обвиняется по статье о получение взятки в крупном размере.