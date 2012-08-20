В Подмосковье состоится чемпионат мира по вертолетному спорту

На подмосковном аэродроме "Дракино" пройдет чемпионат мира по вертолетному спорту. Открытие чемпионата запланировано на 21 августа, а сами соревнования начнутся 22 августа. Вход на чемпионат свободный

С 22 по 26 августа на аэродроме "Дракино" Серпуховского района Подмосковья состоится 14-ый чемпионат мира по вертолетному спорту. Он проводится при поддержке Министерства спорта РФ. Торжественная церемония открытия мероприятия пройдет 21 августа.

В чемпионате мира примут участие вертолетчики из Австрии, Беларусии, Бельгии, Великобритании, Германии, Китая, Польши, Украины, Франции, Швейцарии и России.

Как сообщает подмосковное министерство физкультуры, спорта, туризма и работы с молодежью, в программу соревнований войдут четыре дисциплины. Это "Навигация", "Полет на точность", "Развозка грузов" и "Вертолетный слалом". Звания победителей будут присуждены как в индивидуальном многоборье, так и командном зачете. Отдельные призы разыграют в дисциплине "Фристайл".

Россияне являются фаворитами этого чемпионата, они занимают первое место с 1992 года. В этом году они будут выступать на вертолетах Ми-2 и R-44. В командном зачете за страну сразятся пять экипажей, а в личном первенстве – девять. Кроме того, четыре пилота примут участие в соревнованиях по фристайлу.