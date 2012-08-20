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20 августа 2012, 11:38

В Подмосковье состоится чемпионат мира по вертолетному спорту

Московская область чемпионат мира вертолеты Министерство спорта Министерство физической культуры Московской области

На подмосковном аэродроме "Дракино" пройдет чемпионат мира по вертолетному спорту. Открытие чемпионата запланировано на 21 августа, а сами соревнования начнутся 22 августа. Вход на чемпионат свободный

С 22 по 26 августа на аэродроме "Дракино" Серпуховского района Подмосковья состоится 14-ый чемпионат мира по вертолетному спорту. Он проводится при поддержке Министерства спорта РФ. Торжественная церемония открытия мероприятия пройдет 21 августа.

В чемпионате мира примут участие вертолетчики из Австрии, Беларусии, Бельгии, Великобритании, Германии, Китая, Польши, Украины, Франции, Швейцарии и России.

Как сообщает подмосковное министерство физкультуры, спорта, туризма и работы с молодежью, в программу соревнований войдут четыре дисциплины. Это "Навигация", "Полет на точность", "Развозка грузов" и "Вертолетный слалом". Звания победителей будут присуждены как в индивидуальном многоборье, так и командном зачете. Отдельные призы разыграют в дисциплине "Фристайл".

Россияне являются фаворитами этого чемпионата, они занимают первое место с 1992 года. В этом году они будут выступать на вертолетах Ми-2 и R-44. В командном зачете за страну сразятся пять экипажей, а в личном первенстве – девять. Кроме того, четыре пилота примут участие в соревнованиях по фристайлу.

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