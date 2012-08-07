Глава райадминистрации в Подмосковье задержан за взятку в 3 млн

В Московской области задержаны глава администрации Луховицкого муниципального района Николай Исаенков и его заместитель Николай Кусков, которых подозревают в получение взятки на сумму в 3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело

Глава администрации Луховицкого муниципального района Подмосковья Николай Исаенков и его заместитель Николай Кусков подозреваются в получении трех миллионов рублей взятки под видом взноса на строительство храма.

В настоящий момент подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело по статье "получение взятки в особо крупном размере", сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в июле к главе администрации обратился предприниматель по вопросу выделения в аренду земельного участка в Луховицах для строительства сборочного цеха. За решение вопроса сотрудники администрации потребовали взятку, которую необходимо было передать через посредника якобы на строительство храма.

6 августа в служебном автомобиле Кускова посредница, 67-летняя местная жительница, не осведомленная о преступном умысле, получила 3 миллиона рублей, после чего была задержана. Позже оперативники задержали главу района и его заместителя.

Теперь Исаенкову и Кускову грозит до пятнадцати лет тюрьмы.