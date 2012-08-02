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02 августа 2012, 13:49

Жара спровоцировала лесные пожары в Подмосковье

Московская область жара лесные пожары

ИТАР-ТАСС

Жаркая и сухая погода становится причиной возникновения очагов возгорания в лесах Московской области. Два природных пожара в Шатурском и Егорьевском районах были зарегистрированы 31 июля. Очаги на площади 0,71 га ликвидировали в день обнаружения.

По данным оперативных сводок ГУ МЧС Московской области, в первые двое суток августа крупных лесных и торфяных пожаров в Подмосковье зарегистрировано не было. По сравнению с тем же периодом прошлого года пожароопасная обстановка в лесах региона остается спокойной.

Однако эксперты прогнозируют сохранение высокого класса пожарной опасности из-за сухой и теплой погоды.
По информации Росгидромета, среднемесячная температура воздуха в августе будет на 3-5 градусов выше многолетних значений, а осадков выпадет меньше нормы. В таких условиях пожарные советуют жителям Москвы и Подмосковья воздержаться от посещения лесов.

Самые крупные лесные и торфяные пожары в современной Москве были зарегистрированы в 2010 году. Из-за жары и засухи новые очаги возникали ежедневно и сопровождались сильным задымлением. Это спровоцировало ухудшение экологической обстановки и сказалось на здоровье жителей региона.

В прошлом году обстановка с лесными и торфяными пожарами была достаточно спокойная. По информации МЧС, почти все очаги тушились в день возникновения.

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