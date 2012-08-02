Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

02 августа 2012, 12:18

В Подмосковье могут построить муниципальные поля для гольфа

Московская область отдых гольф

ИТАР-ТАСС

Более 70 муниципальных полей для гольфа могут появиться в Подмосковье по проекту областной программы развития этого вида спорта до 2020 года.

Осенью документ будет рассмотрен в региональном министерстве физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью.

Согласно проекту, в Московской области могут построить экономичные поля, стоимость каждого из которых составит около трех миллионов рублей. Финансировать работы планируется из муниципальных бюджетов или в рамках государственно-частного партнерства, пишут "Известия".

По словам руководителя подмосковной Федерации гольфа Дениса Жеребко, при этих полях должны появиться детские школы. Цена одной игры здесь составит около 100 рублей, что в 15 раз меньше, чем средняя цена игры в гольф-клубах. Денис Жеребко надеется на то, что муниципальные поля в Подмосковье начнут появляться уже в 2013 году. Сейчас на территории региона работает одно государственное и шесть частных полей.

При этом медики называют строительство полей для гольфа излишеством. Как заявил заведующий кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины Первого МГМУ имени Сеченова Евгений Ачкасов, деньги лучше потратить на развитие более популярных видов спорта: футбола, хоккея, баскетбола.

В тоже время член комиссии Общественной палаты по здоровью нации, развитию спорта и туризма Антон Коробков-Землянский считает, что гольф может стать массовым видом досуга. По его словам, 15 лет назад боулинг считался чем-то экзотичным, а сейчас это один из популярных видов досуга. При этом, появление недорогих полей не будет угрожать благосостоянию элитных гольф-клубов, у них останутся свои клиенты, - считает Коробков-Землянский.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать