В Подмосковье могут построить муниципальные поля для гольфа

ИТАР-ТАСС

Более 70 муниципальных полей для гольфа могут появиться в Подмосковье по проекту областной программы развития этого вида спорта до 2020 года.

Осенью документ будет рассмотрен в региональном министерстве физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью.

Согласно проекту, в Московской области могут построить экономичные поля, стоимость каждого из которых составит около трех миллионов рублей. Финансировать работы планируется из муниципальных бюджетов или в рамках государственно-частного партнерства, пишут "Известия".

По словам руководителя подмосковной Федерации гольфа Дениса Жеребко, при этих полях должны появиться детские школы. Цена одной игры здесь составит около 100 рублей, что в 15 раз меньше, чем средняя цена игры в гольф-клубах. Денис Жеребко надеется на то, что муниципальные поля в Подмосковье начнут появляться уже в 2013 году. Сейчас на территории региона работает одно государственное и шесть частных полей.

При этом медики называют строительство полей для гольфа излишеством. Как заявил заведующий кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины Первого МГМУ имени Сеченова Евгений Ачкасов, деньги лучше потратить на развитие более популярных видов спорта: футбола, хоккея, баскетбола.

В тоже время член комиссии Общественной палаты по здоровью нации, развитию спорта и туризма Антон Коробков-Землянский считает, что гольф может стать массовым видом досуга. По его словам, 15 лет назад боулинг считался чем-то экзотичным, а сейчас это один из популярных видов досуга. При этом, появление недорогих полей не будет угрожать благосостоянию элитных гольф-клубов, у них останутся свои клиенты, - считает Коробков-Землянский.