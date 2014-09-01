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Общество

01 сентября 2014, 05:37

Все школы Подмосковья прошли проверку и готовы к началу учебного года

Московская область школы образование Подмосковье День знаний мо

Фото: oz-rayon.ru

Все школы Московской области прошли проверку и готовы к началу нового учебного года. Об этом сообщила министр образования региона Марина Захарова.

"Все лето мы активно трудились над тем, чтобы наши ребята 1 сентября пришли в свои классы и чувствовали себя там безопасно, комфортно и уютно. В настоящее время приемка школ прошла во всех муниципальных образованиях, все учреждения приняты", - сказала Захарова, информирует портал "В Подмосковье".

Она добавила, что 1 сентября свои двери для школьников откроют 1373 дневных общеобразовательных школ. При этом в девяти муниципалитетах откроются 15 новых школ, в том числе в Дмитровском, Люберецком, Одинцовском, Пушкинском, Раменском районах, а также в Лобне, Подольске, Химках и Железнодорожном. В настоящее время идет оформление их лицензий.

По ее словам, в Красногорском районе в деревне Марьино открывается негосударственная школа на 1,1 тысячи мест. Кроме этого, до конца 2014 года в Московской области будут открыты еще 5 новых школ, в том числе пристройки и здания после их реконструкции.

"А в 2015 году на территории нашего региона планируется ввести 21 новую школу на 15253 мест", - заявила Захарова.

Она отметила, что всего за парты 1 сентября в Московской области сядут около 650 тысяч детей, что почти на семь тысяч больше, чем в прошлом году. При этом число первоклассников в Подмосковье в этом году увеличилось на три тысячи по сравнению с прошлым учебным годом и составило около 75 тысяч ребят.

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