Приемная Московской административной дорожной инспекции открылась в Лефортове

Приемная Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) открылась на специализированной стоянке в Лефортове, сообщает пресс-служба организации.

Приемная, которая располагается на спецстоянке на проезде Энтузиастов, владение 3, имеет 2 окна для обслуживания граждан, оборудована системой электронной очереди, а также платежными терминалами. Автовладельцы, чьи неправильно припаркованные автомобили были перемещены на эту стоянку, смогут получить разрешения на их выдачу прямо там.

Приемная работает ежедневно в круглосуточном режиме. Также в круглосуточном режиме разрешения выдаются в приемной МАДИ на улице Южнопортовой, владение 37.

Кроме того, в столице работает еще два сервисных центра МАДИ – на улице Старой Басманной, дом 20, корпус 1, а также на улице 1905 года, дом 25. В этих центрах можно не только оформить возврат автомобиля, но также оставить обращение, обжаловать постановление об административном правонарушении, отдать на экспертизу проездные билеты, узнать о действующих правилах на въезд и передвижение грузового транспорта по Москве и задать любые вопросы о транспортной системе.

