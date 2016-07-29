Схему размещения 400 новых летних веранд разработают в Москве к следующему лету

Схему размещения 400 новых летних веранд разработают в Москве к лету 2017 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя Москомархитектуры.

"При выполнении работы должны быть решены следующие задачи: сохранение архитектурно-художественного облика города и благоустройства территории; обеспечено соблюдение требований нормативной правовой документации при размещении летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания на территории города", – говорится в документах, имеющихся в распоряжении агентства.

Представитель ведомства уточнил, что в схему будут включены новые летние веранды, владельцы которых предоставили соответствующие документы. По его словам, на разработку схемы Москомархитектура выделит до 14 миллионов рублей.

На данный момент в схему размещения летних веранд включены почти две тысячи объектов. Летние кафе в городе работают с 1 апреля по 1 ноября. Они состоят из сборно-разборных конструкций либо с типовым архитектурным решением, либо по индивидуальному проекту. Проект размещения разрабатывается Москомархитекурой. Типовое архитектурное решение позволяет размещать технические настилы, зонты, столы и стулья, кадки с цветами. Не допускаются капитальные конструкции, использование шатров, установка беседок и рамного остекления.