Переход на газ позволит экономить 300 тысяч рублей в год с каждого автобуса

Фото: m24.ru

Переход на газовое топливо позволит сэкономить около 300 тысяч рублей в год с одного автобуса. Пока на газомоторном топливе работает 200 единиц подвижного состава, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на генерального директора ГУП "Мосгортранс" Евгения Михайлова. Всего же москвичей обслуживают пять тысяч автобусов.

"В рамках модернизации подвижного состава нужно плавно переходить и на газовую инфраструктуру. Помимо приобретения специального подвижного состава, необходимы и серьезные инвестиции в инфраструктуру парка и заправочных станций", - отметил Михайлов.

Он добавил, что должен быть долгосрочный договор с поставщиками и владельцами газа, которые смогут гарантировать предприятию выгодное соотношение цен. Пока на рынке цена на газ составляет около 40-50% от стоимости обычного дизеля.

Михайлов уточнил, что при подобном соотношении цен на топливо город получит достаточно средств, которые будут вкладывать в модернизацию инфраструктуры подвижного состава.

Напомним, что в апреле 2014 года правительство Москвы и компания "Роснефть" заключили соглашение о сотрудничестве в сфере использования газомоторного топлива в транспортном комплексе столицы. Документ предусматривает расширение использования природного газа в качестве моторного топлива для заправки общественного и коммерческого транспорта.

Ранее заместитель мэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов заявил, что до 2020 года половину автобусного парка столицы переведут на газомоторное топливо. В связи с этим правительство намерено увеличивать количество заправок, урегулировать цены на газ, а также привести размещение станций к ГОСТам и СНиПам.

Как сообщало M24.ru, в ближайшее время в Москве может появиться и такси на газовом топливе. Об этом рассказала директор по маркетингу городской компании "Мостакси" Маргарита Тарасова. По ее словам, перевозчик планирует пополнить свой таксопарк "газовыми" машинами.

В прошлом году московские власти сообщали, что "Мостакси" закупит несколько электромобилей Renault для снижения нагрузки на экологию города. "Мы отказались от закупки электромобилей, во-первых, из-за высокой стоимости. Во-вторых, пробег электромобилей без подзарядки обычно не достаточен для использования в такси. Кроме того, в Москве пока отсутствует заправочная инфраструктура для электромобилей, - отметила она. - Стоимость электромобилей обычно намного превышает 1 млн рублей. В такси комфорт-класса используются автомобили стоимостью от 700 до 900 тысяч рублей. Малые габариты электромобилей делают невозможным их использование в премиальном классе".

Автомобили на газовом топливе с точки зрения экологии стоят на втором месте после электрокаров, при этом они дешевле. Так, если цена электромобиля обычно превышает 1 миллион рублей, то стоимость машины на газовом топливе составляет, в среднем, 700 тысяч рублей. Такие автомобили, в основном, производят корейские компании Kia и Hyundai. Кроме того, существует возможность установки газобаллонного оборудования на автомобиль с бензиновым двигателем. Стоимость установки баллона зависит от марки машины: цена установки на отечественные автомобили составляет порядка 9 тысяч рублей, на иномарки - от 15 до 40 тысяч рублей.