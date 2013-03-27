Москва закупит автобусы с видеорегистраторами

Фото: ИТАР-ТАСС

В этом году московские власти закупят 545 низкопольных автобусов большой вместимости, оснащенных камерами видеонаблюдения и системой ГЛОНАСС. Об этом M24.ru сообщили в транспортном комплексе столицы. На современный подвижной состав, приспособленный для инвалидов, Москва готова потратить до 4,6 млрд рублей. Кроме того, столичные власти приобретут 20 автобусов на газовом топливе стоимостью до 9,5 млн рублей каждый.

Все автобусы будут оборудованы видеорегистраторами с возможностью подключения не менее 12 камер, тахографами и ГЛОНАСС. В комплект поставки будет входить 10 камер – три разместят в салоне, четыре – на посадочных площадках, еще три – в кабине водителя. Картинка с камер будет выводиться на водительский монитор. Все автобусы будут оснащены кондиционерами и датчиками комфортности температуры, позволяющими водителю регулировать потоки воздуха в салоне.

"Мосгортранс" должен получить новый подвижной состав в свое распоряжение до конца августа. При этом лишь 157 автобусов будут особо большой вместимости, то есть рассчитаны на 130 – 147 пассажиров. Основную часть - 388 единиц - составят автобусы на 85 человек. В каждом из них будет по 22 сиденья.

В прошлом году московские власти уже закупили 650 низкопольных автобусов с камерами и системой ГЛОНАСС, 60 из них – на газовом топливе. Конкурсы на поставку подвижного состава на общую сумму порядка 6 млрд рублей выиграли ЛиАЗ и "Волжанин". Напомним, ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявлял, что в этом году на 80 автобусов будут установлены камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения.