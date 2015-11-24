Более 110 тысяч человек пользуются полуэкспрессными автобусами

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Более 110 тысяч человек ежедневно пользуются полуэкспрессными автобусами, сообщает пресс-служба Мосгортранса. Они пролегают по выделенным полосам для общественного транспорта на основных вылетных магистралях.

"Полуэкспрессные маршруты предлагают москвичам скоростное транспортное обслуживание, соединяя удаленные районы с центром города. В часы пик "полуэкспрессы" следуют с минимальными интервалами движения ‒ от 2 до 9 минут ‒ и по праву становятся незаменимым средством передвижения для десятков тысяч горожан", ‒ сказал генеральный директор Мосгортранса Евгений Михайлов.

Как работают выделенные полосы в Москве

В ноябре прошлого года ежедневное количество пассажиров на шести действующих в Москве "полуэкспрессах" достигало 95 тысяч человек.

В Москве действуют шесть полуэкспрессных маршрутов. Такие маршруты практически на всем протяжении проходят по выделенным полосам с минимальным количеством остановок.

Скорость движения общественного транспорта по выделенным полосам выросла на 30 процентов. Городской транспорт стал чаще перевозить пассажиров именно по выделенным полосам. За первые шесть месяцев года автобусы и троллейбусы проехали по ним 192,5 миллиона раз, когда как за аналогичный период прошлого года – 177,5 миллиона раз.