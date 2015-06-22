В половине составов наземного городского транспорта установлены кондиционеры

Фото: M24.ru

Более половины наземного городского транспорта оборудовано кондиционерами, сообщает пресс-служба Мосгортранса. Это свыше 70 процентов автобусов, порядка 20 процентов троллейбусов и около 10 процентов трамваев.

На 100 процентов кондиционерами или системами климат-контроля оснащен весь новый подвижной состав наземного городского транспорта, который закупается последние пять лет. При этом климатические установки имеют только трамваи нового поколения, вышедшие на маршруты в 2014 году, передает Агентство "Москва".

Температурные нормы в транспорте в жару

Система климат-контроля поддерживает в пассажирском салоне и кабине водителя постоянную комфортную температуру воздуха, причем как летом, так и зимой.

Ранее сообщалось, что все маршрутки частных перевозчиков будут оснащены кондиционерами и валидаторами. Оценить изменения в рамках реформы общественного транспорта жители столицы смогут уже в конце этого года.

На данный момент кондиционерами оборудована лишь каждая пятая маршрутка. Помимо кондиционеров в новых автобусах малой, средней и большой вместимости появятся системы внутреннего и внешнего видеонаблюдения, аппарели (приспособления для передвижения инвалидов), системы информирования пассажиров.

При этом частным перевозчикам будет выгодно соблюдать расписание, поскольку от этого будет зависеть их доход. Нарушителей ждут штрафы, пени и прочие взыскания, вплоть до расторжения контракта за тяжелые ДТП по вине водителя. За качеством услуг проследят ГКУ "Организатор перевозок" и другие столичные ведомства.