Система контроля за работой водителей автобусов позволила снизить число ДТП

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Система контроля за работой водителей автобусов позволила снизить на 30 процентов число ДТП с участием наземного транспорта. В настоящее время к этой системе подключили все автобусные парки Москвы, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Речь идет о "горячей линии" "ДТП – нет!". Любой гражданин может позвонить по номеру 8-800-7000-666 и пожаловаться на водителей наземного транспорта, которые не соблюдают правила дорожного движения.

"Решение о подключении к этой линии всех автобусов было принято по итогам пилотного проекта, который мы запустили в конце прошлого года в шестом парке. За год работы количество ДТП с участием автобусов этого парка снизилось на 30 процентов", – рассказал глава "Мосгортранса" Евгений Михайлов.

В настоящее время на "горячую линию" поступает около ста обращений в неделю. В половине случаев информация подтверждается.

Чаще всего водители автобусов игнорируют требования дорожных знаков и разметки, не включают поворотники, когда перестраиваются из одной полосы движения в другую, превышают скорость, а также курят и разговаривают по телефону, находясь за рулем.

В Москве действуют 670 автобусных маршрутов. Каждый день на линии выходят более пяти тысяч автобусов, которые перевозят около 4 миллионов пассажиров.

Ранее m24.ru сообщало, что во всех московских маршрутках установят датчики задымления, реагирующие на курение в салоне. Сигнал о нарушении будет мгновенно поступать в диспетчерский центр.

Контроль за коммерческими перевозчиками усилится благодаря новым требованиям к техническому оснащению транспорта. Датчик задымления, отвечающий за пожарную безопасность в салоне, будет установлен над рабочим местом водителя.

Кроме того, в маршрутках планируют установить видеокамеры. Это позволит проводить проверки по жалобам пассажиров на грубость водителей и расследовать конфликтные ситуации. Остановки в несанкционированных местах, отклонения от расписания и маршрута можно будет отследить при помощи системы ГЛОНАСС.