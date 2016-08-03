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Фестивали и праздники

03 августа 2016, 11:05

Москвичам покажут более 20 ретроавтобусов

Мосгортранс фестиваль автобусы праздник фестивали и праздники

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

13 августа в Москве состоится традиционный праздник Московского автобуса.Он пройдет на участке Фрунзенской набережной от Крымского проезда до улицы Тимура Фрунзе, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Посетители смогут посмотреть экспозицию из более чем 20 уникальных экспонатов ретротехники. Гостей будут развлекать артисты в костюмах соответствующих эпох, здесь же установят сцену, на которой выступят музыкальные и творческие коллективы.

На территории набережной аниматоры проведут конкурсы и викторины для детей разных возрастов. Юные посетители смогут изготовить и раскрасить модель автобуса из картона. Дополнят детскую площадку ростовые куклы, фокусники и мастера по аквагриму.

Предшествовать экспозиции будет традиционный пробег ретроавтобусов, которые приедут на Фрунзенскую набережную из Филевского автобусно-троллейбусного парка, располагающегося по адресу улица Дениса Давыдова, дом 2. Проезд ретроколонны по центральным городским улицам пройдет с 11:15 до 12:00.

Посетители смогут не только увидеть уникальные экспонаты городского транспорта, но и получить памятные сувениры.

В прошлом году праздник Московского автобуса посетили более 40 000 человек.

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