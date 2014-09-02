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Наземный транспорт

02 сентября 2014, 10:15

За год ночные маршруты перевезли почти полмиллиона пассажиров

Мосгортранс наземный транспорт пассажиры ночные маршруты

Фото: m24.ru

За год со времени запуска ночных маршрутов наземного транспорта их услугами воспользовалось свыше 450 тысяч человек, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс". В среднем за ночь московские автобусы, троллейбусы и трамваи перевозят порядка 1,8 тысячи пассажиров.

Напомним, что с августа 2013 года в Москве работают 7 ночных маршрутов общественного транспорта: три автобусных, три троллейбусных и один трамвайный. Подробные схемы ночных маршрутов можно увидеть здесь.

Три из них - круглосуточные, они продолжают дневные рейсы. Так, троллейбус №15 "ВДНХ (южная) - Улица 10-летия Октября" и трамвай № 3 "Чистые пруды" - "улица Янгеля" ночью приходят на остановки каждые 30 минут. Троллейбус "Б", курсирующий по Садовому кольцу, ходит каждые 15 минут.

Кроме того, с 13 на 14 декабря прошлого года в Москве появилось три новых ночных маршрута общественного транспорта. Автобусы "Н2", "Н3" и троллейбус № 63 работают еженедельно в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье.

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Автобус "Н2" следуют по маршруту от Беловежской улицы, "Н3" - от Уссурийской улицы, а троллейбус идет от 138 квартала Выхина. Кроме того, с июня 2014 года круглосуточным стал троллейбус №63. Транспорт работает с 1.00 до 5.45.

Отметим, что ночной маршрут троллейбуса №15 будет временно отменен из-за ремонта дороги. Так, троллейбус не будет перевозить пассажиров в ночь с 4 на 5, с 10 на 11, с 11 на 12, с 18 на 19 и с 24 на 25 сентября. Однако вместо него запустят компенсационный автобус №15Н, который будет следовать по маршруту троллейбуса "ВДНХ (южная) - Улица 10-летия Октября" со всеми остановками.

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