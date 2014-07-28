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Происшествия

28 июля 2014, 01:50

Мосгорсуд 28 июля огласит приговор обвиняемому в убийстве Щербакова

Мосгорсуд суды Бирюлево приговоры Егор Щербаков Орхан Зейналов приговоры суда судебные решения

Фото: ИТАР-ТАСС

В Мосгорсуде в понедельник, 28 июля, огласят приговор Орхану Зейналову, обвиняемому в убийстве Егора Щербакова, сообщает Агентство "Москва".

Ранее прокурор потребовал назначить для Зейналова наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет, из них 10 лет в тюрьме и еще восемь - в колонии строгого режима.

Напомним, 10 октября 2013 года Орхан Зейналов напал на Егора Щербакова, который возвращался домой со своей девушкой. Подсудимый в тот момент был пьян. Он избил потерпевшего, а затем два раза ударил его ножом. Щербаков скончался на месте происшествия.

Убийство спровоцировало массовые беспорядки в Западном Бирюлеве. Местные жители устроили стихийный сход с требованием найти и наказать убийцу. Собрание переросло в погромы - люди отправились громить располагавшуюся в районе плодоовощную базу.

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15 октября прошлого года Зейналов был задержан в Коломне. В ходе расследования подсудимый отрицал вину и выдвигал различные версии случившегося, начиная от самообороны и заканчивая тем, что его не было на месте преступления.

Однако причастность к убийству была подтверждена после ряда экспертиз. Было установлено, что обвиняемый не менее 20 раз ударил Щербакова. Кроме того, следователи выяснили, что убитый, желая закончить конфликт, отошел от Зейналова, но тот достал нож и снова напал на молодого человека.

Убийство стало причиной ряда отставок. В частности, постов лишились экс-глава УВД по ЮАО Александр Подольный, бывший глава управы района Бирюлево Западное Виктор Легавин, префект ЮАО Георгий Смолеевский и бывший начальник управления ФМС по ЮАО Елена Грозовская.

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