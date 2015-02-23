Проект памятника князю Владимиру рассмотрят в Мосгордуме

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Мосгордума рассмотрит проект постановления об установке памятника князю Владимиру на Воробьевых горах, сообщает Агентство "Москва".

До этого Российское военно-историческое общество объявило сбор пожертвований на создание и установку монумента. При этом установка памятника была одобрена городской комиссией по монументальному искусству.

Ранее был выбран проект памятника князю Владимиру. Лучшим признан эскиз народного художника России Салавата Щербакова.

Проекты оценивала конкурсная комиссия под председательством архимандрита Тихона (Шевкунова). В конкурсе участвовали 7 скульпторов: Владимир Суровцев, Салават Щербаков, Андрей Ковальчук, Александр Рукавишников, Андрей Коробцов, Константин Зубрилин и Николай Сидоров.

В общей сложности они разработали 10 проектов. Победителя комиссия определила тайным голосованием.

По словам члена конкурсной комиссии, председателя комиссии Мосгордумы по монументальному искусству Льва Лавренова, выбранный проект проработан тщательнее всего и наиболее ярко выражает тему Крещения Руси. Сейчас все макеты памятников выставлены в палатах РВИО по адресу: Лаврушинский переулок, 17, строение 1.

Памятник князю Владимиру планируют установить в этом году на Воробьевых горах. Его открытие приурочено к 1000-летию со дня смерти крестителя Руси.

Об установке памятника давно велись споры. В частности, долго не могли определиться с местом для него, среди рассматриваемых вариантов фигурировали Лубянская площадь, площадь Киевского вокзала и Воробьевы горы.

Рекомендацию историков, священнослужителей и общественных деятелей по установке памятника на Воробьевых горах в октябре поддержала комиссия по монументальному искусству.