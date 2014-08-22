Полная расшифровка дебатов кандидатов по 33-му округу ("Москва Доверие")

Кандидаты в депутаты от 33 округа представили свои программы

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 33 избирательного округа. Участие в предвыборных дебатах приняли Александр Попов ("Яблоко"), Вячеслав Макаров ("Справедливая Россия"), Антон Тарасов (КПРФ) и Платон Греков (ЛДПР). M24.ru предлагает полную расшифровку.

Ведущий: Здравствуйте, в прямом эфире телеканала "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" – дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Напомню, сами выборы состоятся 14 сентября этого года. Эфирное время предоставлено по инициативе столичных властей, чтобы сделать выборы максимально открытыми. Перед началом эфира состоялась жеребьевка, которая определила порядок размещения кандидатов в студии, а также в какой очередности они будут отвечать на вопросы своих оппонентов. Меня зовут Иван Князев. Итак, мы начинаем.

Избирательный округ № 33 Районы: Южное Бутово, часть района Северное Бутово Южное Бутово, часть района Северное Бутово Кандидаты: Бочаров Олег Евгеньевич .

Родился в 1968 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Самовыдвиженец.

Греков Платон Евгеньевич .

Родился в 1976 году, живет в Москве. Работает в Академическом большом хоре Федерального государственного бюджетного учреждения "Российский государственный музыкальный телерадиоцентр". Занимает должность артиста хора "Мастера хорового пения". Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Гусева Людмила Ивановна .

Родилась в 1956 году, живет в Москве. Работает в Московском городском региональном отделении Всероссийской политической партии "Единая Россия". Занимает должность руководителя регионального исполнительного комитета. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".

Макаров Вячеслав Геннадьевич .

Родился в 1956 году, живет в Москве. Работает в Адвокатской палате города Москвы. Занимает должность адвоката. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Попов Александр Викторович .

Родился в 1969 году, живет в Москве. Работает в ЗАО "Стафвэл". Занимает должность старшего директора по развитию бизнеса. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".

Тарасов Антон Александрович .

Родился в 1984 году, живет в Москве. Работает в ОАО "Авиационная компания "Трансаэро". Занимает должность инженера цеха диагностики и неразрушающего контроля директората производства технического департамента. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Ведущий: Сегодня у нас в студии – кандидаты в депутаты по 33-му избирательному округу, который включает в себя районы Южное Бутово и часть района Северное Бутово. И прямо сейчас я представлю наших кандидатов.

Кандидат под номером 1 – Александр Попов. Александр, здравствуйте.

Александр Попов: Добрый день.

Ведущий: Кандидат под номером 2 – Антон Тарасов. Антон, приветствую вас.

Антон Тарасов: Доброе утро.

Ведущий: Кандидат под номером 3 – Вячеслав Макаров. Здравствуйте.

Вячеслав Макаров: Здравствуйте.

Ведущий: И кандидат под номером 4 – Платон Греков. Приветствую вас.

Платон Греков: Доброе утро, здравствуйте, дорогие москвичи.

Ведущий: Кандидаты Людмила Гусева и Олег Бочаров отказались участвовать в дебатах, но это их право. Уважаемые кандидаты, прежде чем мы начнем, я расскажу вам о некоторых правилах, которых нам сегодня придется придерживаться. Прямо сейчас каждому из вас будет предоставлена ровно одна минута на то, чтобы представить свою программу, с которой вы идете на выборы, рассказать о себе, в принципе, можете рассказывать все что угодно – стихи читать, петь, танцевать, главное, чтобы это было в рамках российского законодательства и закона о средствах массовой информации. Ограничивать я вас не буду. Начнем мы по порядку, согласно жеребьевке.

Кандидат под номером 1 Александр Попов, ваша минута, обращайтесь.

Александр Попов: Здравствуйте, меня зовут Александр Попов, мне 45 лет, я муниципальный депутат Обручевского района. Выдвигаюсь в городскую Думу от партии "Яблоко" по районам Южное и Северное Бутово. Я живу в районе 10 лет. Район у нас достаточно молодой, но тем не менее проблем хватает. Это и недоступность отдыха как для пенсионеров, так и для молодых, это и незаконные точечные застройки, например, Южнобутовская, 25, где ведется застройка вопреки мнению жителей и несмотря на их протесты.

Но самое главное, о чем я хочу сказать, – это проблема микрорайона Щербинка в районе Южное Бутово. Там более 600 человек попали в беду – их выселяют из своих квартир, причем суд признает их добросовестными покупателями жилья, однако выселяет. Выселяют и пенсионеров, и инвалидов, и в том числе малолетних дошкольных детей. Эти люди обратились ко мне за помощью. И я хочу сказать вам, что я в своем лице и от лица партии "Яблоко" обещаю вам помочь и прекратить этот беспредел. Вместе мы победим.

Ведущий: Александр, ваше время истекло. Я предупреждал, что, когда истекает ваша минута, я буду прерывать, иногда, возможно, даже в жесткой форме.

Сейчас минута дается кандидату под номером 2. Антон Тарасов, пожалуйста, вам слово.

Антон Тарасов: Здравствуйте. Тарасов Антон, кандидат от партии КПРФ, 29 лет, коренной москвич, окончил Авиационно-технологический университет имени Циолковского, работаю по настоящее время в компании "Трансаэро" инженером по профессии. Являюсь муниципальным депутатом района Аэропорт.

Уважаемые избиратели, на этих выборах наш главный конкурент – партия, разваливающая страну. К сожалению, даже если вам понравится кандидат от такой партии, даже если он будет милым и прекрасным, он все равно не будет помогать нам в наших вопросах. Такова специфика тех, кто сросся с властью. Депутаты от этой партии – лишь марионетки, и они никогда не пойдут против любого решения мэрии, даже если это решение будет в корне противоречить мнению жителей. Мэрию волнует и интересует только одно – привлечение капитала в столицу, а это торговые комплексы и развлекательные объекты. Это платное все, начиная от парковок, заканчивая платой вскоре уже и за воздух. Поэтому наша задача – не допустить победы этих кандидатов и выбрать только тех, кто отвечает мнению людей.

Ведущий: Благодарю вас, Антон. Далее слово у нас предоставляется кандидату под номером 3. Вячеслав Макаров, ваша минута. Время пошло, пожалуйста.

Вячеслав Макаров: Спасибо. Адвокат Макаров Вячеслав Геннадьевич, выдвинут партией "Справедливая Россия". В Московской городской Думе буду заниматься, по сути дела, теми же проблемами, которыми мне приходится заниматься и сейчас. Мой коллега, кандидат от другой партии, сказал, что он будет заниматься жителями микрорайона Щербинка. Я тоже занимаюсь, я уже направил соответствующие запросы в прокуратуру России и в прокуратуру города Москвы. Я неоднократно сталкивался с вопросами коррупции. Я буду заниматься вопросами пенсионеров, ЖКХ, межевания, вопросами пенсионеров, социального обеспечения москвичей, поддержкой малоимущих, развитием малого бизнеса и другими вопросами, которые остро стоят сегодня перед москвичами, то есть всеми вопросами, с которыми они ко мне обратятся.

Ведущий: Спасибо. Вячеслав Макаров, ваша минута истекла. И далее у нас Платон Греков. Ваша минута.

Платон Греков: Здравствуйте, дорогие москвичи, здравствуйте, земляки-бутовчане. Меня зовут Греков Платон, я выдвинут партией ЛДПР. В первых строках своего выступления я хочу заметить, что наша партия жестко стоит за соблюдение законности в области миграции. Жестко взять под контроль любое перемещение нелегальных мигрантов в городе Москве. Только партия ЛДПР протестовала и будет протестовать против "Макдональдса". Обратите внимание, наконец нас услышали – закрыли четыре ресторана. Но продолжает один из них работать. Вопрос – почему, как такое могло получиться?

Дорогие москвичи, дорогие бутовчане! Скажите мне, каким образом могло получиться так, что в столице нашей Родины – в городе Москве – на шпиле высокого здания появился флаг, под которым сейчас на юго-востоке Украины бомбят и убивают русских людей? Я призываю вас, если вам небезразлична судьба Москвы, идите 14 сентября на выборы, голосуйте за ЛДПР! Греков Платон не подведет и поможет!

Ведущий: Спасибо. Платон Греков, это было ваше выступление. Уважаемые кандидаты, я благодарю за то, что вы укладываетесь в отведенное вам время. Сейчас мы переходим ко второй части наших сегодняшних дебатов. Согласно жеребьевке, у вас будет возможность задать вопросы друг другу. Кандидат под номером 1 будет задавать вопрос кандидату под номером 2, второй – третьему, третий – четвертому, четвертый – опять первому. Такая своеобразная карусель у нас получится. Итак, 30 секунд на то, чтобы задать вопрос, минута на то, чтобы дать ответ.

Начинает Александр Попов, ваши 30 секунд на вопрос. Вы задаете вопрос Антону Тарасову.

Александр Попов: Антон, поддержите ли вы мою инициативу по развитию местного самоуправления? Например, создание домовых комитетов, для того чтобы контролировать сферу ЖКХ и чиновников в этой сфере.

Ведущий: Вам вопрос понятен? Пожалуйста, ваша минута на ответ.

Антон Тарасов: Александр, конечно, поддерживаю. Мало того, что и в этом вопросе, и в остальных тоже, что касается самоуправления жителей, потому что и депутатство тоже является гласом народа, и мы представляем просто мнение большинства, мнение жителей, которые нас выбирали. Поэтому если жители будут на местах выбирать и делать то, что им нужно, так это будет замечательно и хорошо. Поэтому я вас в этом поддерживаю.

Ведущий: У вас еще целых 30 секунд на то, чтобы ответить. Но если ответ устраивает Александра Попова, то, наверное, мы передадим слово другим кандидатам.

Александр Попов: Да, конечно.

Сейчас, Антон, пожалуйста, ваш вопрос Вячеславу Макарову. У вас 30 секунд на то, чтобы его задать, у Вячеслава будет минута на то, чтобы ответить.

Антон Тарасов: Вячеслав, я являюсь муниципальным депутатом района Аэропорт, и на своем посту я сделал следующее: я единственный в Москве, кто за свои деньги сам лично заменил всю рекламу в районе Аэропорт незаконную в лифтах – около 70 зеркал поставил. Я провожу рейды совместно с милицией по поимке наркоторговцев. Я провожу в школах видеоуроки о вреде алкоголя и курения.

Ведущий: В чем вопрос?

Антон Тарасов: Что сделали вы?

Ведущий: Спасибо.

Вячеслав Макаров: Последнее дело, которое у меня сейчас находится на рассмотрении – я адвокат гражданина, который незаконно, с моей точки зрения, привлечен к уголовной ответственности в Мытищинском районе, в том числе только потому, что хотят скрыть факты коррупции, то есть изъятие из государственной собственности 300 гектаров земли в Пушкинском, Мытищинском и других районах Московской области, принадлежащих ранее каналу имени Москвы. Это примерно на сумму 10 миллиардов рублей. Это только одно дело.

Касательно меня, я не буду ходить забивать гвозди, я не буду вешать зеркала. Я буду стараться сделать свою работу так, чтобы этим занимались те, кому положено и делали это всегда вовремя, экономно расходуя бюджетные средства. И советовал бы этим заниматься также другим. Все-таки депутат, мне кажется, должен заниматься депутатской работой. Работы у него на самом деле много. Лично участвовать в рейдах – может быть, только в рамках ознакомления с чем-либо.

Ведущий: Понятно, будете заниматься депутатской работой. Хорошо. Вячеслав, теперь 30 секунд у вас есть на то, чтобы задать вопрос Платону Грекову. Ваше время.

Вячеслав Макаров: Платон, вот ваша борьба с миграцией конкретно в чем будет выражаться? Например, сейчас федеральная миграционная служба заявила о том, что они намереваются запросить дополнительные полномочия для своей службы и стать так называемой спецслужбой, то есть со всеми правами, которые фактически должны принадлежать правоохранительным органам. Как вы к этому относитесь? Поддерживаете ли их позицию?

На "Радио Москвы" завершены дебаты кандидатов от округа №33

Ведущий: Спасибо. Платон, вам вопрос понятен?

Платон Греков: Да, абсолютно, конечно. Спасибо за прекрасный вопрос. Я абсолютно поддерживаю эту позицию. Все дело в том, что в последнее время, ни для кого не секрет, Москва испытывает огромные проблемы с нелегальной миграцией. Это доходит до того, что людей начинают на их же собственной, как говорится, земле, в их же собственных дворах немножечко убивать. Слава богу, что находятся эти люди, что их привлекают к ответственности и что от ответственности не уходит никто, но доводить до этого не стоит. Стало быть, контроль в сфере миграционного законодательства должен быть жесточайшим.

Обязательно нужно ввести огромные штрафы для юридических лиц, для компаний, которые используют в своей работе труд нелегальных мигрантов. Нет никаких проблем, Россия и Москва – многонациональный город, многонациональная страна. Приехал, зарегистрировался, получил разрешение на работу, честно работаешь, честно платишь налоги – тебе здесь все рады. Приехал, не зарегистрировался, делаешь, что хочешь, живешь по законам не этого города, а каких-то других – должен быть выдворен из страны, тебе должен быть закрыт въезд как минимум на три года. Так что я целиком поддерживаю.

Ведущий: Спасибо, Платон. Сейчас вы задаете вопрос Александру Попову. У вас 30 секунд на вопрос, у Александра будет минута на ответ. Пожалуйста.

Платон Греков: Александр, я позволю себе немножечко от проблем московских отойти. И вопрос у меня такого характера: ваша партия, без сомнения, является демократической, это часть вопроса, соответственно, какая страна сейчас в мире активней всего насаждает демократию, какими методами при этом пользуется, по каким точкам она проходит, нам всем известно, скажите, пожалуйста, вы как член демократической партии каким-то образом себя с подобной демократией ассоциируете?

Ведущий: Спасибо. Александр, отвечайте.

Александр Попов: Мы, конечно, себя ассоциируем с демократическим движением, с демократической Европой, в отличие… Вы сказали в своем вопросе, что я не хочу оторваться от проблем Москвы, и, видимо, видели в своем вопросе Крым, я хочу вам сказать, давайте успокоимся, призываю вас успокоиться. Крым уже наш. У нас в Москве достаточно проблем, которые надо решать, которые не надо просто декларировать.

Допустим, коллега сказал: "Я обратился к прокурору города и еще к кому-то". Наша партия "Яблоко" не только обращается в разные инстанции, но доводит свои дела до конца и прилагает к этому максимум усилий. Поэтому я призываю вас также последовать нашим действиям. И также призываю москвичей голосовать за нашу партию.

Ведущий: Последуете?

Александр Попов: Вот что нужно говорить.

Платон Греков: За "Яблоком" – никогда. За "Яблоком" я никогда не последую.

Александр Попов: Москва – вот то, что нас волновать должно. Мы идем в Московскую городскую Думу. Проблем куча, их надо решать. За последние 15 лет они не решаются.

Ведущий: Спасибо, господа кандидаты. Время на ответ истекло. Но у нас еще эфирное время есть, поэтому я позволю каждому из вас задать еще по одному вопросу. Только действовать мы уже будем немножко по-другому, в обратном порядке. Кандидат под №4 будет задавать вопрос кандидату под №3, то есть Платон Греков сейчас получает возможность задать вопрос Вячеславу Макарову. Пожалуйста, 30 секунд, и минута на ответ стандартные.

Платон Греков: Вячеслав, ни для кого не секрет, что Либерально-демократическая партия очень активно занимается проблемами москвичей на местах, наполняет инфраструктуру, да, ищет, где чего не хватает, решает эти проблемы местные именно на местах, когда приходят, смотрят, обращаются к жителям. Не хватает, например, поликлиник – ЛДПР работает. Не хватает детских садов – ЛДПР работает. Вопрос следующий: как, по вашему мнению, каких объектов инфраструктуры не хватает в Бутове и как вы собираетесь этот вопрос решать?

Ведущий: Спасибо. Минута на ответ.

Вячеслав Макаров: У нас всегда не хватает поликлиник, потому что всегда очереди. Всегда не хватает больниц, этот вопрос там решается. У нас не хватает детских садов. У нас зачастую не хватает просто комфортного социального обеспечения жизни для москвичей, потому что в том числе, например, там не хватает работы. Многие бутовцы должны ездить в центр, по сути дела, в Москву, к которой их причислили, но работой их, к сожалению, там до конца не обеспечили. Хотя я знаю, что есть и встречная миграция, как говорится, приезжают некоторые для работы в Бутове.

Я вообще считаю, что вот эти жесткие меры, о которых, кстати, вы тоже говорили, нужны по ограничению миграции, потому что работой в первую очередь надо обеспечивать именно москвичей, потому что деньги, которые мигранты отсюда вывозят, – они потом не достаются нашим пенсионерам, они потом не уходят в социальное обеспечение, они не идут ни на школы, ни на детские сады. Спасибо.

Ведущий: Спасибо. Да, вам удалось завершить свою мысль и сейчас у вас есть возможность задать вопрос Антону Тарасову, 30 секунд ваши на вопрос, и минута будет у Антона на ответ. Пожалуйста.

Вячеслав Макаров: Антон, вы в развитии данного вопроса как видите, что нужно на сегодняшний день сделать для того, чтобы обеспечить работой именно москвичей? Что нужно сделать для того, чтобы социально незащищенные слои обеспечить медицинской помощью, надлежащей причем, высокого уровня, и лекарствами. Что сейчас вы можете сделать для того, чтобы решать пенсионные задачи?

Ведущий: Пенсионные задачи, спасибо. Антон, отвечайте.

Антон Тарасов: Ну, во-первых, нужно чиновникам перестать воровать: те деньги, которые вывозятся в Куршевель и так далее – во все другие страны Европы. Соответственно, они могли быть потрачены на социальные нужды. Но, к сожалению, происходит то, что происходит, и вы это прекрасно знаете. Поэтому, если прекратим воровство, коррупцию и изменим капиталистически направленный наш устрой на социально направленный, соответственно, тогда будет и бесплатное образование, и бесплатная медицина надлежащего качества. А что касается вашего ответа и вопроса по поводу того, что не нужно ничего делать самому, а нужно просто писульками заниматься, я вам отвечу следующее: я устал заниматься писульками и привык делать все сам. Хочешь сделать хорошо – сделай все сам, поэтому я всегда беру, засучиваю рукава и свои проблемы решаю сам, и проблемы жителей тоже. Поэтому зеркала – я очень хотел поставить зеркала, меня реклама в лифтах совершенно не устраивала, как и жителей, поэтому я не занимался писульками, пошел и сделал сам.

Вячеслав Макаров: Вы можете слесарем работать, чем идти в городскую Думу.

Антон Тарасов: Я и работаю слесарем.

Ведущий: Уважаемые кандидаты, время вышло. Мы будем действовать в рамках установленного порядка. У нас 30 секунд на вопрос Александру Попову. Пожалуйста, Антон.

Антон Тарасов: Уважаемый админресурс, учителя, врачи, воспитатели. Не устали ли вы от того, что вас каждый раз используют перед выборами, и каждый раз за ваш счет побеждает тот, кто потом кувыркается в Куршевеле и…

Ведущий: Антон…

Антон Тарасов: Что? Я задаю вопрос, я понимаю, сейчас все к этому придет.

Ведущий: Прощу прощения.

На канале "Москва Доверие" прошли дебаты кандидатов 33 округа

Антон Тарасов: …принимают законы против ваших же систем, против здравоохранения и образования. Уважаемые люди, вы намного умнее тех жуликов, поэтому пойдите на хитрость, чтобы сделать так, чтобы уйти от административного давления. Вячеслав, как прошел ваш вчерашний день?

Ведущий: Это не Вячеславу был вопрос. Это Александру Попову…

Антон Тарасов: Александр, хорошо…

Александр Попов: Антон, я, честно говоря, не понял, о чем вы говорили и почему это связано со мной. Мой день последние несколько недель и даже два месяца проходит очень хорошо. Я занимаюсь выборной кампанией, я ложусь спать в два ночи, встаю в шесть-семь часов, еду в штаб и начинаю свои дела. Также решаю всевозможные вопросы, в том числе встречаюсь с местными жителями. Они ко мне обращаются по разным вопросам. И вы знаете, что я выяснил, разговаривая с местными жителями? Местные жители не знают очень многого, они не знают, как починить скамейку во дворе, не знают, как к кому обратиться, чтобы от них не отмахивались чиновники, понимаете? Я говорю об этом… Почему я говорю об этом? Потому что одна из главнейших проблем у нас в Москве – это полное отсутствие информирования жителей о своих правах. Они не знают, что они могут принимать капремонт, благоустройство и многие-многие вопросы просто не знают. Я призываю москвичей быть более активными.

Ведущий: Спасибо. Теперь Александр Попов задает свой вопрос Платону Грекову. 30 секунд на вопрос, минута стандартная на ответ, Александр.

Александр Попов: Платон, у нас в районе сотрудники аж двух управ, Южного и Северного Бутова, являются доверенными лицами кандидата от партии власти, от печально известной партии. На днях я шел мимо стенда, где сотрудники, люди развешивали плакаты за этого кандидата. И я узнал от них, что сейчас работает так называемый административный ресурс, который заставляет этих несчастных людей расклеивать эти плакаты. Как вы считаете, знакома ли этим людям слово этичность…

Ведущий: Спасибо. Знакомо ли этим людям слово этичность? Платон Греков, минута на ответ.

Платон Греков: Спасибо за прекрасный вопрос. Я позволю себе начать с конца. Об этичности в данном контексте рассуждать нет никакого смысла. Что же мы имеем, если хотите сказать об избирательной компании, как она проходит, то это, конечно же, очень печально. По той простой причине, что, как вы верно заметили, люди, которые выступают от партии, которая нам печально известна, по вашему меткому выражению, – они совершенно спокойно пользуются теми возможностями, которые предоставляет им медийное пространство. При этом другие партии, я имею в виду Либерально-демократическую партию России, испытывают огромные трудности. Вот очень простой пример: ЛДПР не разрешили развешивать баннеры с изображениями кандидатов. При этом я, как бутовчанин, каждое утро выглядывая в окно, вижу здоровый, прекрасный, красивый баннер претендента от партии власти. Я расцениваю это как внутреннюю победу. Раз они не пускают нас к честной борьбе, они нас опасаются. Дайте нам возможность прийти в Думу, и мы поменяем наш город. Спасибо.

Ведущий: Спасибо. Спасибо, уважаемые кандидаты за ваши вопросы, за ваши ответы. Надеюсь, они всех вас удовлетворили. И вопросы, и ответы. Прямо сейчас у нас… У вас, точнее, будет возможность резюмировать ваше сегодняшнее выступление, ваше участие в сегодняшних дебатах. Вам отводится ровно одна минута на то, чтобы вновь обратиться к избирателям с финальным, так сказать, словом. Начнем мы по порядку. Начинает Александр Попов. Ваша минута.

Александр Попов: Уважаемые москвичи, Московская городская Дума – важный законодательный орган. Дума принимает и контролирует исполнение бюджета, назначает мировых судей. С Московской городской Думой президент согласует кандидатуру городского прокурора. Но, к сожалению, нынешняя Дума известна лишь покорным исполнением воли, которую им скидывает мэрия. Голосуйте за кандидатов от партии "Яблоко" 14 сентября. Мы инициируем и примем законы, которые позволят увеличить норму предоставления жилья, а также увеличить расходы на образование, здравоохранение в Москве. Я позволю себе процитировать: "Здравоохранение, расходы на образование и здравоохранение в Москве снижены с 5,3 и 7 процентов соответственно". Также мы введем прямые выборы мировых судей, сделаем глав управ подотчетными жителям, увеличим норму предоставления жилья и также увеличим размер прожиточного минимума пенсионерам Москвы. Голосуйте за партию "Яблоко".

Ведущий: Спасибо, Александр. Ваше время истекло. Далее Антон Тарасов, ваша минута.

Антон Тарасов: Уважаемые избиратели, призываю вас не поддаваться на уговоры. Вроде все решено за нас, на выборы можно не ходить. Нужно спрятать сомнения и апатию. Можно ли побеждать на выборах партию власти? Можно и нужно. Тому пример – город Новосибирск, где победил наш коммунист, мэр Анатолий Локоть. Мы могли бы долго сидеть на кухне и обсуждать высокие цены и тарифы, мы могли бы долго говорить о пробках на дорогах, о чиновниках-жуликах. Но это не привело бы к результату. Новосибирск сделал свой выбор, и горожанам не смогли помешать ни административный ресурс, ни информационная блокада, ни криминал и хитрость придворных политтехнологов. От нас самих зависит наше будущее, будущее наших детей. Нам самим придется наводить порядок у себя дома. Будет трудно, но никто другой за нас это не сделает, поэтому призываю вас: приходите на выборы. Голосуйте за честных кандидатов, записывайтесь ко мне в наблюдатели и помогайте на деле. Мой телефон: 8 (925) 731-84-21.

Ведущий: Спасибо, далее Вячеслав Макаров. Ваша минута.

Вячеслав Макаров: Спасибо. Я, безусловно, работаю в Московской городской Думе, если я буду туда избран, обязательно поддержу все хорошее, что есть в программах других кандидатов. Это касается и миграционного законодательства, это касается и выборности мировых судей, но главное, с моей точки зрения, не просто, как один из кандидатов сказал, писать писули, все-таки это законотворческая работа. Для этого и избирают депутатов. Многие законы надо переписывать, какие-то отменять, вот, и вводить новые. Естественно, в районе, в котором… Точнее – в округе, 33-м, нашем, свыше 500 тысяч жителей. И, естественно, со многими нужно будет встретиться, у кого есть проблемы. Даже за все время депутатской работы индивидуально сделать с каждым будет тяжело. Поэтому основное время я буду посвящать законотворческой работе, встречам с жителями и решению тех вопросов, которые будут постоянно, я уверен, возникать.

Ведущий: Спасибо, Вячеслав. Далее Платон Греков, ваша минута.

Платон Греков: Здравствуйте, дорогие земляки-бутовчане! Платон Греков от партии ЛДПР обращается к вам! 14 сентября 2014 года идите на выборы и отдайте свои голоса за кандидата от ЛДПР Грекова Платона. Мы придем в каждый двор, мы придем в каждый дом, мы поможем каждой беде. Партия ЛДПР никого не оставит в стороне. Мы будем решать экологические проблемы района. Мы будем решать молодежные проблемы района. Мы наполним район радостью, счастьем, новой инфраструктурой, новыми домами и новыми объектами социального назначения. Дайте возможность партии ЛДПР прийти в Московскую городскую Думу и решать вопросы, которые важны для вас, которые тревожат вас и которые вас беспокоят. Мы знаем о том, что где-то не хватает инфраструктуры, где-то не хватает поликлиник, где-то не хватает детских садов. ЛДПР решит все эти вопросы. 14 сентября 2014 года. Греков Платон. Только ЛДПР!

Ведущий: Спасибо. Уважаемые кандидаты, на этом наши дебаты закончены. Это были дебаты кандидатов в депутаты Мосгордумы. Увидимся с вами в 11.30 на телеканале "Москва Доверие". До встречи.