Комиссии МГД выступили за принятие проекта бюджета города в первом чтении

Фото: m24.ru

Комиссии Мосгордумы рекомендовали принять в первом чтении проект закона о бюджете города на три года, сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на спикера столичного парламента Алексея Шапошникова.

В свою очередь, глава фракции КПРФ Андрей Клычков заявил, что коммунисты пока не готовы поддержать проект бюджета и будут предлагать свои поправки в него.

Ранее проект городского бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов вынесен на рассмотрение Мосгордумы. Согласно проекту, дефицит бюджета в 2015 году составит около 147 миллиардов рублей, в 2016 году - 128 миллиардов, а в 2017 - 113 миллиардов рублей.

Напомним, что 14 октября на заседании правительства столицы Сергей Собянин одобрил проект бюджета. В следующем году бюджет будет социально-ориентированным.

"Бюджет следующего года чрезвычайно напряженный, мы сохраняем его как социальный бюджет. 970 миллиардов в будущем году будет направлено на ключевые социальные программы", - отметил мэр Москвы.

Среди основных социальных программ: "Социальная поддержка", "Столичное здравоохранение", "Культура Москвы" и "Спорт Москвы". Также приоритетной остается программа развития транспортной системы города, на которую будет направлено 340 миллиардов рублей.

Кроме того, в бюджете сохраняется финансирование программ благоустройства. Так, в 2015 году продолжат программы капитального ремонта жилья, замены лифтов, благоустройства парков и других общественных пространств. Также в следующем году начнется реализация нового городского проекта "Моя улица", предусматривающего проведение работ по комплексному благоустройству столичных улиц.

Для балансировки бюджета, как и в этом году, правительство будет экономить на размещении государственного заказа.