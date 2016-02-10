Мосгордума планирует рассмотреть генплан ТиНАО в апреле 2016 года

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Генплан ТиНАО планируется вынести на рассмотрение в Мосгордуму в апреле 2016 года, сообщил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

В конце декабря мы проводили слушания по Генплану, большое количество замечаний и предложений – более 20 тысяч – они сейчас дорабатываются в Москомархитектуре, в ближайшее время он будет доработан и в апреле мы вынесем его на рассмотрение в Мосгордуму", – цитирует его слова Агентство "Москва".

Напомним, в документе будет прописан план развития новых территорий на ближайшие 20 лет. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, власти могут учесть и реализовать замечания жителей при принятии генплана и правил землепользования и застройки ТиНАО.

Добавим, округа Москвы хотят поделить на градостроительные зоны. Для каждой из таких зон предусмотрят предельную плотность и высоту застройки, а также составят градостроительные карты.