Мосгордума запустит мобильное приложение "Мой депутат"

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Мосгордума планирует запустить мобильное приложение "Мой депутат", а также оптимизировать работу сайта парламента, сообщает Агентство "Москва". На эти нововведения могут потратить около 4 миллионов рублей.

"Мобильное приложение "Мой депутат" предназначено для избирателей, которые хотят получить информацию о работе думы, о своем депутате, а также высказать свое мнение по какому-либо вопросу и оперативно получить ответ", - отметил источник Агентства.

Приложение оптимизируют для мобильных платформ iOS и Android. Уже объявлен открытый конкурс на создание приложения и оптимизацию сайта думы, а заявки на участие в конкурсе можно подавать до 22 сентября.

Полномочия Московской городской Думы

Кроме того, будет создано Web-приложение под названием "Автоматизированное рабочее место руководителя". Оно будет работать по аналогии с личным кабинетом пользователя.

Оно будет предназначено для руководителя аппарата Мосгордумы, а также его заместителей и других депутатов. С помощью приложения они смогут оперативно получать всю необходимую для работы информацию и давать задания своим сотрудникам.

Напомним, что 14 сентября в Единый день голосования пройдут выборы в Московскую городскую Думу. Кандидатами в депутаты Мосгодумы МГИК зарегистрировал 273 человека. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе.

Как заявил Сергей Собянин, во время выборов в Мосгордуму планируется сохранить все стандарты прошлогодней кампании по выборам мэра, которую называют самой честной и открытой за всю историю выборов в Москве.

Кроме того, при московской Общественной палате появится Штаб гражданских наблюдателей за выборами в Московскую думу. Алексей Венедиктов, руководитель комиссии по развитию гражданского общества, местного самоуправления, добровольческой деятельности Общественной палаты Москвы, главред "Эхо Москвы" пояснил, что главная задача данной структуры: дать понять москвичам, что голосование и подсчет голосов будут прозрачными и точными.