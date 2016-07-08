Хлопок выбил несколько стекол в здании Мосэнерго в центре Москвы

Фото: ТАСС/Вячеслав Никулин

В пятницу днем после хлопка вылетели несколько окон в здании Мосэнерго в центре Москвы, сообщил корреспонденту m24.ru источник в экстренных службах.

"Наши подразделения выезжали по адресу Садовническая улица, дом 7 после информации о хлопке в производственном здании Мосэнерго. После хлопка вылетело несколько стекол, при этом возгорания не было", – сказал источник.

Как сообщает ТАСС, в результате происшествия никто не пострадал. Хлопок был вызван коротким замыканием высоковольтного кабеля на территории ГЭС-1. Сотрудники и посетители были эвакуированы.