Проект парламентского центра в Мневниках выберут повторно

Фото: Фото: ТАСС/Артем Новодережкин

Конкурсная комиссия не выбрала финалиста конкурса на проект парламентского центра в Мневниковской пойме, передает РБК.

Ни один из проектов финалистов не удовлетворил комиссию. По словам зампреда комиссии Госдумы по строительству зданий и сооружений, предназначенных для размещения парламентского центра, Елены Паниной, жюри не смогло выбрать победителя: все три проекта имеют существенные замечания.

В частности, здание должно быть было "единым", а в проектах финалистов соединены только нижняя и подземная части. Кроме того, в проектах всех финалистов много стеклянных элементов, что скажется на температуре зимой.

Вину на то, что ни один проект не выбрали, Панина возложила и на разработчиков техзадания. "Теперь мы лучше представляем, каким должно быть здание, доработаем ТЗ и в конце лета или осенью объявим повторный конкурс", – сказала она.

Напомним, Парламентский центр в Мневниковской пойме должны начать строить уже в 2016 году, а через три года работу над новым зданием для верхней и нижней палат парламента планируется полностью завершить.

Под комплекс для Госдумы и Совета Федерации отведен участок площадью 17,1 гектара. Согласно техническому заданию на проектирование, общая площадь зданий составит 345 тысяч квадратных метров. Сам Парламентский центр займет 328 тысяч квадратных метров. При этом высота здания может достигать 75 метров.

Госдума в комплексе займет 135 тысяч квадратных метров, а Совет Федерации – 74 тысячи квадратных метров. Кроме того, в состав комплекса войдут парламентская библиотека и еще более 100 тысяч квадратных метров "помещений для совместной работы обеих палат".