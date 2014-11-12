В Мневниках откроют крупнейшую в Северном полушарии базу для серферов

Фото: ТАСС/ Кейстон

В спортивном центре водных видов спорта "Волна" в Хорошево-Мневниках оборудуют тренировочную базу для серферов, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин в интервью телеканалу "Москва 24".

"Мы построим уникальный спортивный объект. Любители водных видов спорта смогут тренироваться там круглый год. Здесь будет создана искусственная "океаническая волна", - добавил Хуснуллин. Он также отметил, что в Северном полушарии нет объектов такого масштаба.

По словам главы Стройкомплекса столицы, в рамках реконструкции Мневниковской поймы запланировано строительство ряда спортивных объектов, в том числе серфинг-парка "Волна" площадью 50 тысяч кв. метров. Кроме того, там появится ледовая арена "ЦСКА".

Марат Хуснуллин также рассказал, что проект благоустройства Мневниковской поймы включает создание единой парково-прогулочной территории на основе зеленых пространств трех районов – Фили, Крылатское, Хорошево-Мневники. Общая площадь зеленой зоны составит 650 гектаров.

"В Мневниках появятся тематические, ландшафтные, детские, спортивные парки, пешеходные и велосипедные дорожки, оборудованные пляжи, места для качественного отдыха", - рассказал заместитель мэра.

Хуснуллин также рассказал о подробностях строительства Парламентского центра в Нижних Мневниках. Источником финансирования строительства станет продажа зданий парламента в центре Москвы.

На Ходынском поле построят музей современного искусства, а вокруг него обустроят парк общей площадью 40 гектаров. В парке будут места для размещения инсталляций, произведений искусства, а также площадки для организации летних и зимних развлечений. Новый парк планируют открыть в 2016 году.

Кроме того, на территории Нагатинской поймы планируют открыть общедоступный городской парк и всесезонный детский парк развлечений DreamWorks. "Развлекательный комплекс будет включать разнообразные крытые площадки с фигурами сказочных и мультипликационных персонажей, павильоны с аттракционами, инфраструктурные объекты", — сообщил Хуснуллин.