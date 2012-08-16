"Известия": четверг, 16 августа 2012 года

«Взрывчатку в аэропорт Нью-Йорка пронести невозможно»

Рейс Нью-Йорк–Москва посадили в Рейкьявике. Инцидент пока больше похож на телефонный терроризм. После 11 сентября 2001 года в США не было ни единого серьезного происшествия

Самолет «Аэрофлота», летевший из Нью-Йорка в Москву, посадили в Исландии из-за анонимного сообщения о бомбе на борту — звонок поступил в Шереметьево. Airbus A330, на который зарегистрировались 253 пассажира, приземлился в аэропорту Рейкьявика (Исландия) для досмотра багажа и пассажиров.



Русский блогер снова судится с Киргизией

Признанный виновным в разжигании межнациональной розни Владимир Фарафонов решил обжаловать свой приговор

Как сообщила «Известиям» общественный защитник Фарафонова Токтайым Уметалиева, блогер решил добиваться полного оправдания и обжаловать принятое Первомайским судом Бишкека решение признать его виновным в разжигании межнациональной розни. Напомним, дело против Фарафонова было возбуждено прокуратурой Киргизии по факту публикации им ряда статей о положении этнических меньшинств страны на сайте «Русское единство».

«Интерфакс» запустит онлайн-газету

Информационно-аналитическое агентство «Финмаркет», входящее в группу «Интерфакс», осенью станет интернет-газетой

На платформе информационного агентства «Финмаркет» осенью будет запущено новое интернет-издание, об этом «Известиям» сообщил руководитель службы интернет-проектов «Интерфакса» Юрий Погорелый. Сейчас контент информагентства предоставляет собой оперативную информацию по валютным, фондовым и товарным рынкам. Юрий Погорелый подчеркнул, что «уникальная цифровая платформа, которая является базой проекта, останется в обновленном «Финмаркете».

Министерство культуры растиражирует «Стрелку»

Новый формат образовательных центров появится в малых и средних городах России

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение вице-премьера Владислава Суркова о создании центров культурного развития в малых и средних городах России. В начале августа он поручил Минкульту разработать формат таких центров (документ есть в распоряжении «Известий»).

Подмосковный автохлам станет самым определяемым

На признание машины бесхозной уйдет год

В Московской области может появиться первый в России региональный закон об эвакуации и утилизации брошенных машин. Документ разработала администрация Одинцовского муниципального района. Областная дума рассмотрит его осенью.

Владимир Винокур хочет отобрать название у алкогольной компании

Звезда «Аншлага» претендует на бренд «Русский Винокур» — его уже несколько лет использует компания, производящая крепкие напитки

Владимир Винокур подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Русский Винокур». Между тем под этим названием уже почти три года функционирует фирма, выпускающая крепкие алкогольные напитки. На сайте компании сказано, что она производит исконно русские зерновые дистилляты по старинной рецептуре. К примеру, компания выпускает напитки «Полугар ржаной», «Сивуха» и др.

В КБР задержан еще один фигурант дела о хищениях в Пенсионном фонде

Директор фирмы «Капитолий» Аслан Амшоков подозревается в хищении 103 млн рублей

В Кабардино-Балкарии задержали еще одного подозреваемого в крупном мошенничестве в Пенсионном фонде республики. Директор фирмы «Капитолий» Аслан Амшоков подозревается в хищении более 103 млн рублей.

Глава Минобороны Сердюков не послушался Шойгу

Военное ведомство не намерено останавливать продажу земельных участков в Подмосковье

Несмотря на просьбу правительства Московской области остановить все торги по продаже подмосковных земель, принадлежащих федеральным ведомствам, Минобороны собирается провести все объявленные аукционы.

Полицейский выставил на торги должности в Минздраве

Столичного оперативника угрозыска и его приятеля будут судить за попытку продажи за 6 млн рублей госдолжности

Следственный комитет по Северо-Западному округу Москвы завершил расследование уголовного дела об афере с продажей должностей в Минздраве. Обвиняемыми в мошенничестве стали оперативник УВД Северо-Восточного округа столицы Артем Панфилов и безработный москвич Роман Клоков. По версии следствия, за $200 тыс. они пытались продать доверчивому бизнесмену хлебный пост главы департамента госзакупок Минздрава. Свою вину аферисты признали, поэтому рассчитывают на мягкий приговор.

Александр Калягин откликнулся на скандал в Театре имени Гоголя

Председатель СТД России пообещал материальную поддержку уволенным сотрудникам

Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин прокомментировал ситуацию вокруг театра Гоголя, где место уволенного худрука Сергея Яшина занял Кирилл Серебренников. Отпуск не помешал главе СТД выразить свое отношение к кадровой политике Департамента культуры столицы на сайте вверенной ему организации.

Бранко Радивоевич: «КХЛ нужно сменить календарь»

Лидер столичного «Спартака» призывает увеличить количество матчей в регулярном чемпионате и сократить тем самым сроки предсезонных сборов

Один из самых ярких игроков Континентальной хоккейной лиги 31-летний словак Бранко Радивоевич рассказал о деталях своего возвращения в столичный «Спартак», признался в любви к Москве и отметил, что в России слишком долгие сборы, в то время как команды могли бы играть куда большее число матчей в чемпионате.

"Известия": четверг, 16 августа