Зятю Сердюкова предъявлено обвинение в растрате

Фото: ИТАР-ТАСС

Следователи СКР предъявили обвинение по статье "Присвоение и растрата" зятю экс-министра обороны Анатолия Сердюкова Валерию Пузикову, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечают в Следственном комитете, Пузиков, ранее объявленный в федеральный розыск, добровольно явился в правоохранительные органы.

Согласно материалам дела, ГУП "Санкт-Петербургский инженерно-технический центр Минобороны России", которым руководил зять бывшего министра, сдавал в аренду органам военного управления ведомства машины Toyota Land Cruiser 78, Mercedes-Benz GL 320 4 Matic, Porsche Cayenne Turbo, Hummer и BMW 760LI.

В свою очередь, машины были взяты во временное пользование Пузиковым у организаций, принадлежащих его жене. Несмотря на то, что техника военными фактически не использовалась, компания Пузикова с 2010 года по 2012 год перечислила организациям более 8 миллионов рублей.

Кроме того, на должности менеджера, секретаря-референта и медсестры предприятия были назначены лица, состоящие в родственных связях с Пузиковым, при этом свои обязанности они фактически не исполняли, но получали зарплаты, премии и оплаты командировок – всего на 4 миллиона рублей.

Также сообщалось, что Пузикову принадлежит база отдыха "Житное", на которой солдаты-срочники из полка дальней авиации высадили тополя и газонную траву, а воины-железнодорожники построили асфальтированную дорогу от комплекса к побережью Каспия.

Следователь учел, что Пузиков добровольно пришел на допрос и обязался впредь приходить по вызовам, его отпустили под подписку о невыезде.