Министерство спорта запустило сайт "Готов к труду и обороне"

27 апреля начал работу сайт всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), сообщает пресс-служба Министерство спорта. На портале каждый желающий может узнать свои нормативы по различным видам спортивных дисциплин.

Посетитель сайта сможет узнать не только новости проекта, но и историю комплекса ГТО с 1918 года по настоящее время, рассмотреть нормативные документы, а также посмотреть видеоролики с инструкцией выполнения определенных упражнений: от бега на длинные дистанции и до рывка гири.

Каждый желающий может также зарегистрироваться на портале и узнать свои нормативы по различным видам спортивных дисциплин. Более того, на сайте можно посмотреть, где находятся ближайшие центры тестирования.

Ранее M24.ru сообщало, что в 2015 году Министерство спорта РФ запустит сайт с результатами сдачи нормативов ГТО. Россияне смогут зарегистрироваться там, как в социальной сети, и следить за динамикой своих результатов. При этом чужие показатели смотреть будет нельзя. Данные по статистике о физической подготовке населения будут доступны только чиновникам.

Напомним, 24 марта 2014 года Владимир Путин подписал указ о старте проекта по возрождению системы ГТО. Программа физкультурной подготовки существовала с 1931 по 1991 охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет. ГТО была создана для "повышения уровня физического воспитания и мобилизационной готовности советского народа".

Глава комиссии по физкультуре, спорту и молодежной политике Мосгордумы Кирилл Щитов сообщал, что город запустит в проекте "Активный гражданин" голосование о новых видах активности, которые могут войти в комплекс ГТО. Горожанам предложат выбрать, что стоит добавить в нормы ГТО: велосипед, скандинавскую ходьбу или другой вид спорта.

1 марта московские школьники и студенты начали сдавать нормы ГТО пока в тестовом режиме и добровольно, так как Москва не вошла в пилотный проект по обязательной сдаче ГТО.

Эксперимент по внедрению ГТО начался в этом учебном году в 12 регионах, среди которых Московская область. Граждане, сдавшие нормативы ГТО, смогут зарегистрироваться на специальном интернет-портале, чтобы увидеть свои результаты или проследить динамику показателей, если сдавали зачет несколько раз.

Комплекс физической подготовки "Готов к труду и обороне" имеет 11 ступеней. Первый уровень сдают дети от 6 до 8 лет, 11-й – граждане старше 70 лет. Подросткам 16-17 лет уготовлена пятая ступень.