Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 ноября 2012, 11:05

Экономика

Минкультуры планирует отменить налог на прибыль для парков и музеев

Фото: ИТАР-ТАСС

Полностью отменить налог на прибыль для организаций культуры и федеральных учреждений министерство культуры рассчитывает уже в 2013 году. На данный момент налогом облагаются все театры, музеи, галереи, библиотеки, парки культуры и отдыха, зоопарки.

Как сообщил глава Минкультуры Владимир Мединский, единая позиция будет разработана к концу января 2013 года, несмотря на сопротивление Минфина. Тогда правительство сможет внести законопроект в Госдуму. Исключение будет сделано только для кинотеатров, сообщают "Известия".

"Государство не должно одновременно заниматься дотированием и в то же время изымать средства. Мы хотим, чтобы под новый закон подпадали все организации культуры", - заявил Мединский.
В Минкультуры считают, что для бюджета выпадение доходов в размере 200 миллионов рублей в год со всех федеральных учреждений и организаций культуры - это не крупные суммы.

Напомним, весной этого года на встрече Владимира Путина с главой комплекса "Московский Кремль" Еленой Гагариной было предложено расширить налоговые льготы на культурную сферу.

Минфин налоги Владимир Мединский Минкультуры

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика