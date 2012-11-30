Минкультуры планирует отменить налог на прибыль для парков и музеев

Фото: ИТАР-ТАСС

Полностью отменить налог на прибыль для организаций культуры и федеральных учреждений министерство культуры рассчитывает уже в 2013 году. На данный момент налогом облагаются все театры, музеи, галереи, библиотеки, парки культуры и отдыха, зоопарки.

Как сообщил глава Минкультуры Владимир Мединский, единая позиция будет разработана к концу января 2013 года, несмотря на сопротивление Минфина. Тогда правительство сможет внести законопроект в Госдуму. Исключение будет сделано только для кинотеатров, сообщают "Известия".

"Государство не должно одновременно заниматься дотированием и в то же время изымать средства. Мы хотим, чтобы под новый закон подпадали все организации культуры", - заявил Мединский.

В Минкультуры считают, что для бюджета выпадение доходов в размере 200 миллионов рублей в год со всех федеральных учреждений и организаций культуры - это не крупные суммы.

Напомним, весной этого года на встрече Владимира Путина с главой комплекса "Московский Кремль" Еленой Гагариной было предложено расширить налоговые льготы на культурную сферу.