17 марта 2015, 00:01

Экономика

Право на страховые выплаты могут дать всем близким погибших на опасных объектах

Фото: ТАСС: Александр Рюмин

Министерство финансов РФ внесет этой весной в Госдуму законопроект, который расширит число лиц, которые имеют право на страховую выплату после смерти человека в результате аварии на опасном объекте. Об этом М24.ru рассказали в пресс-службе Минфина. Сейчас право на компенсацию имеют только иждивенцы. Ведомство хочет также включить в список овдовевших супругов, родителей, детей умершего (даже, если им больше 18 лет) и граждан, у которых потерпевший находился на иждивении. По закону, к опасным объектам относятся автозаправки, лифты, подъемные платформы для инвалидов, эскалаторы (за исключением тех, что стоят в метро), а также опасные производства.

"Законопроект предусматривает расширение перечня лиц, имеющих право на возмещение вреда в результате смерти потерпевшего. Предполагается осуществлять страховые выплаты супругам, родителям, детям умершего и гражданам, у которых он находился на иждивении - при отсутствии у потерпевшего иждивенцев", - пояснили в пресс-службе Минфина.

В ведомстве отметили, что законопроект должен защитить права потерпевших "на возмещение вреда, причиненного их жизни, здоровью и имуществу в результате аварии на опасном объекте". Поправки предлагается внести в федеральный закон № 225 "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте". Документ был принят в июле 2010 года.

В разработке законопроекта участвовал Национальный союз страховщиков ответственности (НССО). Как рассказала пресс-секретарь НССО Вера Склярова, сейчас в случае смерти человека в результате аварии на опасном объекте право на страховую компенсацию имеют только лица, потерявшие кормильца, то есть иждивенцы. Размер страховых выплат по договору обязательного страхования составляет 2 миллиона рублей. Кроме того, не более 25 тысяч рублей могут быть перечислены на возмещение похоронных расходов.

Круг лиц, имеющих право на выплату в случае потери кормильца, был определен постановлением пленума Верховного суда в 2010 году. Было решено, что список лиц перечислен в пункте 1 статьи 1088 Гражданского кодекса. В него вошли:

  • Нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания;
  • Ребенок умершего, родившийся после его смерти;
  • Один из родителей, супруг либо другой член семьи независимо от его трудоспособности, который не работает и занят уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими 14 лет либо инвалидами;
  • Лица, состоявшие на иждивении умершего и ставшие нетрудоспособными в течение 5 лет после его смерти.

Как пояснил начальник управления выплат НССО Валерий Карпов, в половине случаев у погибших в авариях иждивенцев нет. “Мы совместно с Минфином предлагаем, чтобы право на выплату имели ближайшие родственники: овдовевшие супруги, родители и дети, которым уже исполнилось 18 лет. Сестры и братья, дяди, дети и племянники в этот список не войдут”, - пояснил Карпов.

Заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Эрнест Валеев заявил, что систему страховых компенсаций по несчастным случаям и чрезвычайным ситуациям необходимо совершенствовать. По его мнению, эта тема актуальна.

"Такие поправки нужно приветствовать, - сказал депутат. - Я думаю, инициатива может быть одобрена в Госдуме. Тем более, что в парламенте не раз обсуждалось, что необходимо развивать страховое возмещение при несчастных случаях".

По мнению заместителя генерального директора по маркетингу, рекламе и PR “РЕСО-Гарантия” Игоря Иванова, поправки в закон нужно внести.

"Несправедливо, что право на выплату имеют только иждивенцы. Оно должно быть у всей семьи, - сказал эксперт. - Например, родители могут быть официально не иждивенцами, но по факту материально зависеть от дохода погибшего. Часто подростки в возрасте 16-17 лет уже имеют официальную подработку по трудовой книжке, и если вдруг их родитель погибнет в аварии на опасном объекте, то они тоже не будут уже официально считаться иждивенцами и выплату не получат".

Иванов отметил, что суть выплаты заключается не только в том, чтобы возместить материальные убытки. Но и в том, чтобы скомпенсировать моральные страдания при потере близкого, которые испытывают все члены семьи.

Анастасия Мальцева, Ирина Левкович

