06 сентября 2013, 19:10

Экономика

Ставки по кредитам должны держаться на уровне инфляции - глава Минфина

В идеале реальная ставка по потребительским кредитам должна быть приближена к инфляции, рассказал журналистам в кулуарах саммита G-20 глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, настоящее время это сразу не реализуемо, но стоит стремиться к этому.

Силуанов отметил, что в скором времени в России планируют принять экономические меры по снижению ставок, а ЦБ действует в соответствие с согласованным планом.

Силуанов подчеркнул, что любые вводимые ограничения должны быть экономически обоснованными, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Если коммерческий банк выдает кредит под ставку в 50 процентов, вы считаете, это нормально? Если дается такая ставка, значит, есть большие риски для заемщика. А если есть большие риски, то надо создавать соответствующие резервы", - заметил министр.

"Так вот, ЦБ как раз не административным путем будет запрещать такое кредитование, а экономическими мерами: чем больше риск, тем больше резервов", - пояснил он.

