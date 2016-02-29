"Мелодия" выпустит на дисках концерты камерных ансамблей

Фото: facebook.com/firmamelodia

Фирма "Мелодия" и агентство Apriori Arts представляет серию концертов абонемента "Мелодия априори" в Малом зале консерватории, в которых музыканты, имеющие успешные сольные карьеры, играют в камерных ансамблях – от дуэтов до секстетов. Все выступления будут записаны и выпущены на фирме "Мелодия" в 2017 году. Среди участников – Лукас Генюшас (фортепиано), Айлен Притчин (скрипка), Александр Бузлов (виолончель) и многие другие. Об этом сообщает пресс-служба "Мелодии".

Первый концерт состоится 29 сентября текущего года. На сцену выйдет трио: Сергей Полтавский (альт), Евгений Румянцев (виолончель), Григорий Кротенко (контрабас). В программе произведения композиторов разных эпох – от Бетховена до Александры Филоненко. Эстафету примет "Квинтет+", который 29 октября исполнит музыку Метнера и двух юбиляров этого года – Шостаковича и Прокофьева.

29 ноября состоится еще один концерт. Его участники – лауреаты конкурса имени Чайковского пианист Лукас Генюшас (фортепиано), Александр Бузлов (виолончель), а также обладатель многих авторитетных премий Айлен Притчин (скрипка). На диске выйдут их интерпретации "Трио" Вайнберга, "Трио № 1" Шостаковича, "Трио" Равеля.

Заключительный концерт из этой серии намечен на 29 декабря. Накануне нового года Андрей Жилиховский (баритон) и Вадим Холоденко (фортепиано) обратятся к наследию Хуго Вольфа: произвучат "Стихотворения Эдуарда Мерике для голоса и фортепиано".

"Мы неоднократно говорили о том, что записи фирмы "Мелодия" демонстрируют высокую планку исполнительского мастерства, заданную не одним поколением исполнителей, таких как Святослав Рихтер, Леонид Коган, Эмиль Гилельс, Мстислав Ростропович, Юрий Башмет, Даниил Шафран, Родион Азархин, Квартет им. Бородина, Анатолий Камышев, Юрий Мазурок и др. Мы уверены, что абонемент "Мелодия априори" с талантливыми исполнителями современности отражает именно тот уровень, к которому привыкли наши слушатели. Список артистов действительно впечатляет. За ними будущее. Очень жаль, что хорошие концерты зачастую остаются только в нашей памяти. Задача "Мелодии" в этом проекте – сохранить их для истории", – отметил генеральный директор "Мелодия"Андрей Кричевский.