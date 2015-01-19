Банки могут снизить комиссию за снятие наличных в "чужих" банкоматах

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С 1 апреля банки будут меньше платить друг другу за снятие наличных в банкоматах, сообщила M24.ru сотрудник пресс-службы российского отделения MasterCard Елена Пророкова.

"Мы ожидаем, что при снижении нашей комиссии банки будут брать меньше денег за услуги снятия наличных денег, а держателям карт будет все равно, где производить эти операции", - добавили в пресс-службе.

По словам Пророковой, сейчас действует фиксированная ставка, а MasterCard хочет ввести процентную ставку 0,5% от суммы снятия, таким образом понизив плату. В MasterCard пояснили, что если владельцы карт снимают наличные в стороннем банкомате, то с них берут комиссию. В эту комиссию входит как межбанковская комиссия, так и какая-то плата самих банков, которые держат карты.

Как добавили в пресс-службе, платежная система MasterCard пытается изменить поведение держателя карты, при котором гражданину не надо искать банкомат именно своего банка, чтобы не платить комиссию.

"Россия – не первый рынок, где внедрена такая система", - пояснили в российском представительстве MasterCard.

Президент ассоциации российских банков Гарегин Тосунян пояснил M24.ru, что каждый банк будет сам решать, менять свою ставку или нет.

По словам Тосуняна, ни один банк под общую политику не подстроится. "Конечно, кто-то из банков будет показывать свою лояльность к клиенту, но масштабы будут разные", - добавил президент ассоциации.

По словам финансового омбудсмена РФ Павла Медведева, введение процентного тарифа не сильно скажется на владельцах банковских карт.

"Из стороннего банка всегда снимать деньги очень дорого", - добавил Медведев.

По словам омбудсмена, подавляющее большинство граждан снимают деньги в своем родном банке, и это не повлияет на их затраты.

Как сообщил M24.ru начальник управления сети самообслуживания департамента розничного бизнеса ВТБ24 Алексей Дегтярев, для всех банков, входящих в платежную систему MasterCard, изменения не будут значительными.

"Дело в том, что при средней сумме снятия наличных с банкомата у нас в стране (6-7 тысяч рублей) величина межбанковской комиссии с учетом процентного тарифа будет примерно равна прежней величине, когда использовался фиксированный тариф", - добавил представитель ВТБ24.

По словам Дегтярева, часть банков действительно может уменьшить комиссию или же изменит структуру этой комиссии, сделав ее процентной. "Такой шаг, на мой взгляд, будет выглядеть справедливым по отношению к держателям карт MasterCard", - отметил собеседник.

В Сбербанке комментировать данный вопрос отказались.

Напомним, что MasterCard продолжает работать на российском рынке и опровергает слухи о проблемах с функционированием в России.

Анатолий Федотов