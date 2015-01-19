Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

19 января 2015, 13:30

Банки могут снизить комиссию за снятие наличных в "чужих" банкоматах

MasterCard банковские комиссии

Фото:m24.ru

С 1 апреля банки будут меньше платить друг другу за снятие наличных в банкоматах, сообщила M24.ru сотрудник пресс-службы российского отделения MasterCard Елена Пророкова.

"Мы ожидаем, что при снижении нашей комиссии банки будут брать меньше денег за услуги снятия наличных денег, а держателям карт будет все равно, где производить эти операции", - добавили в пресс-службе.

По словам Пророковой, сейчас действует фиксированная ставка, а MasterCard хочет ввести процентную ставку 0,5% от суммы снятия, таким образом понизив плату. В MasterCard пояснили, что если владельцы карт снимают наличные в стороннем банкомате, то с них берут комиссию. В эту комиссию входит как межбанковская комиссия, так и какая-то плата самих банков, которые держат карты.

Как добавили в пресс-службе, платежная система MasterCard пытается изменить поведение держателя карты, при котором гражданину не надо искать банкомат именно своего банка, чтобы не платить комиссию.

"Россия – не первый рынок, где внедрена такая система", - пояснили в российском представительстве MasterCard.

Ссылки по теме

Президент ассоциации российских банков Гарегин Тосунян пояснил M24.ru, что каждый банк будет сам решать, менять свою ставку или нет.

По словам Тосуняна, ни один банк под общую политику не подстроится. "Конечно, кто-то из банков будет показывать свою лояльность к клиенту, но масштабы будут разные", - добавил президент ассоциации.

По словам финансового омбудсмена РФ Павла Медведева, введение процентного тарифа не сильно скажется на владельцах банковских карт.

"Из стороннего банка всегда снимать деньги очень дорого", - добавил Медведев.

По словам омбудсмена, подавляющее большинство граждан снимают деньги в своем родном банке, и это не повлияет на их затраты.

Как сообщил M24.ru начальник управления сети самообслуживания департамента розничного бизнеса ВТБ24 Алексей Дегтярев, для всех банков, входящих в платежную систему MasterCard, изменения не будут значительными.

"Дело в том, что при средней сумме снятия наличных с банкомата у нас в стране (6-7 тысяч рублей) величина межбанковской комиссии с учетом процентного тарифа будет примерно равна прежней величине, когда использовался фиксированный тариф", - добавил представитель ВТБ24.

По словам Дегтярева, часть банков действительно может уменьшить комиссию или же изменит структуру этой комиссии, сделав ее процентной. "Такой шаг, на мой взгляд, будет выглядеть справедливым по отношению к держателям карт MasterCard", - отметил собеседник.

В Сбербанке комментировать данный вопрос отказались.

Напомним, что MasterCard продолжает работать на российском рынке и опровергает слухи о проблемах с функционированием в России.

Анатолий Федотов

Сюжет: Тренды города: все, что волнует столицу

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать