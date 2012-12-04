Марк Розовский презентует спектакль "Похороните меня за плинтусом"

Фото: ИТАР-ТАСС

Во вторник, 4 декабря, в театре-студии "У Никитских ворот" состоится премьера спектакля "Похороните меня за плинтусом", поставленного Марком Розовским. Начало – в 19:00. Следующий спектакль можно будет показан 5 декабря в то же время.

Спектакль, также как и нашумевший одноименный фильм, создан на основе автобиографической повести Павла Санаева. Произведение увидело свет в 1996 году и тех пор стало объектом внимания театральных и кинорежиссеров.

В 2003 году книга номинировалась на Букеровскую премию, а в 2009-м по ней сняли спектакль в петербургском театре "Балтийский дом". Однако широкую популярность повесть получила после экранизации в том же году Павлом Снежкиным.

Сюжет повествует о маленьком мальчике, которого воспитывает бабушка-тиран. Мама ребенка повторно вышла замуж, в связи с чем бабушка считает ее падшей женщиной и старательно пытается внушить внуку ненависть к ней.