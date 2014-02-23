Флаг России на церемонии закрытия Игр в Сочи понесет фигурист Траньков

Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Фото: ИТАР-ТАСС

Флаг России на церемонии закрытия Олимпийских игр понесет фигурист Максим Траньков. На Играх в Сочи он выиграл золото в парном катании вместе с партнершей Татьяной Волосожар.

Обычно флаг России на церемонии закрытия Олимпийских игр несет спортсмен, выигравший золотую медаль в ходе состязаний Олимпиады.

На церемонии открытия Игр в Сочи флаг нашей страны нес бобслеист Александр Зубков, который уже выиграл одно золото, и сегодня попытается завоевать свою вторую награду высшей пробы в состязаниях бобов-"четверок".

На данный момент у команды России двенадцать золотых медалей. Золотом отметились шорт-трекисты Виктор Ан (трижды, один раз в составе эстафетной команды), Семен Елистратов, Руслан Захаров и Владимир Григорьев (все в эстафете), сноубордист Виктор Уайлд (дважды), фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Аделина Сотникова и сборная России в командных соревнованиях, лыжник Александр Легков, бобслеист Александр Зубков с разгоняющим Алексеем Воеводой, скелетонист Александр Третьяков и сборная России по биатлону (Алексей Волков, Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко, Антон Шипулин).