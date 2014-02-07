Форма поиска по сайту

07 февраля 2014, 12:01

Фигуристы Волосожар и Траньков снялись с командного турнира Олимпиады

Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Фото: ИТАР-ТАСС

Российские фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков снялись с выступлений в командных соревнованиях Олимпиады. Причиной стала невозможность совместить командные состязания с личными.

По словам Транькова, расписание соревнований не оставляет шансов откатать произвольную программу в командном турнире, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России.

Накануне Траньков и Волосожар выиграли короткую программу. В произвольной программе сборную России представят или Ксения Столбова/Федор Климов, или Вера Базарова/Юрий Ларионов.

8 февраля в командных состязаниях короткую программу откатают женщины и танцевальные дуэты, а произвольную - спортивные пары. На следующий день определятся призеры Олимпиады.

Отметим, что пока сборная России занимает первую строчку в зачете с 19 очками, благодаря первому месту Волосожар и Транькова и второму - Евгения Плющенко.

Максим Траньков Татьяна Волосожар

