Частные перевозчики смогут заключать с водителями долгосрочные контракты

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Частные перевозчики смогут заключать контракт с водителями на пять лет, а не на год, как сейчас. Об этом mos.ru заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Реформа наземного городского транспорта в этом году поможет частным перевозчикам перейти на долгосрочное планирование своей работы", – рассказал Максим Ликсутов.

Предполагается, что к сентябрю на 211 маршрутах столицы начнут работать коммерческие перевозчики, заключившие с городом контракты сроком на пять лет. По словам заммэра, за это время город заплатит им 52 миллиарда рублей.

"Все маршруты уже разыграны, победители определены. Это частные компании, предприятия малого и среднего бизнеса. Они в течение короткого времени вложат около 10 миллиардов рублей для обновления всего парка коммерческих автобусов", – добавил Ликсутов.

Частные перевозчики на маршрутах наземного транспорта

Напомним, 24 декабря в Москве начался процесс интеграции владельцев маршруток в единую систему общественного транспорта. Сергей Собянин вручил частным перевозчикам сертификаты соответствия требованиям новой модели управления наземным городским пассажирским транспортом.

Теперь частные перевозчики будут обслуживать составленные городом маршруты наземного транспорта. За несоблюдение условий госконтракта частников ожидают штрафы, а за тяжелые ДТП по вине водителя – расторжение договора.

При этом водителям маршруток запретят развлекать пассажиров шансоном и радиохитами. В этом году в таких транспортных средствах введут режим эфирной тишины.