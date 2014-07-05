Трамваи нового поколения для Москвы могут начать собирать в России

Производство новых трамваев могут перенести в Россию

Производство трамваев нового поколения, которые Москва закупает у Польши, могут перенести в Россию. Сборку организуют в одном из регионов, а всю электронную начинку будут создавать в столице по иностранной технологии.

Для этого сейчас подбирают площадки в технополисах. Власти Москвы готовы предоставить производителям трамваев площади в технополисах, сообщил заммэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"У нас есть поручение мэра по созданию в Москве специальных технопарков для открытия новых особенно инновационных производств. Так как трамвай уже очень современный продукт с массой электроники, мы были бы заинтересованы в том, чтобы какие-то узлы, агрегаты, электроника производились на площадках Москвы, в наших технопарках", - сообщил Максим Ликсутов.

Первый низкопольный трамвай появился в столице

"Мы доводим до логического конца соглашение с фирмой Pesa по локализации всего производства таких трамваев здесь, у нас в России", - заявил генеральный директор ЗАО "Уралтрансмаш" Алексей Носов. Он отметил, что локализация позволит глубоко изучить технологию. Кроме того, он добавил, что планируется работать над созданием отечественного трамвая с такими же характеристиками.

На днях в столицу прибыл еще один новый вагон трамвая. Ездить он будет по маршруту №6 Братцево-метро "Сокол". Стоит отметить, что по московским рельсам уже курсируют три таких вагона. За раз каждый из них может перевести в три раза больше пассажиров.

Согласно договору в столицу в этом году должны поставить еще 80 новых трамваев и 60 - в следующем. Если трамваи будут работать исправно, контракт продлят, а вагоны будут собирать уже не в Польше, а в Екатеринбурге. В первую очередь, новые трамваи появятся на самых востребованных линиях - на маршрутах № 17 и 26.

Напомним, в ходе испытаний в Москве трамвая нового поколения, который следует по маршруту №6, не зафиксировано ни одного сбоя.