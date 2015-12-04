Москва заключила более 50 контрактов с частными перевозчиками

Фото: пресс-служба департамента транспорта

Москва заключила более 50 госконтрактов с частными перевозчиками, которые начнут обслуживать городские маршруты в следующем году, сообщил заммэра, глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, все лоты на обслуживание маршрутов в настоящее время уже выставлены на торги. Подписано 51 из 63 государственных контрактов на общую сумму около 38 миллиардов рублей, передает ТАСС.

Всего город выделил на проект развития новой модели перевозок 52 миллиарда рублей, которые будут выплачиваться перевозчикам в течение пяти лет. В рамках новой модели управления все операторы должны будут выйти на маршруты в течение первого полугодия 2016 года.

Как изменятся столичные маршрутки

При этом Ликсутов подчеркнул, что для нарушителей предусмотрены штрафные санкции. Штрафные баллы будут начислять за нарушения, неопрятный вид, грязь и ржавчину в салоне.

"Четкое соблюдение условий контракта позволит им сконцентрироваться не на извлечении максимальной прибыли, а на качестве и безопасности работы в интересах пассажиров. Неисправности, нарушения расписания, ПДД, уход от маршрутов или взимание платы без выдачи билетов – все это повлечет начисление штрафных баллов, а в случае серьезных нарушений мы вправе расторгнуть контракт с этим перевозчиком", – сказал заммэра.

Напомним, на сегодняшний день частные перевозчики обслуживают маршруты № 199К и 368 в Северо-Западном округе. По ним курсирует семь автобусов. В центре города коммерческим компаниям отдан маршрут № 320. Вскоре они получат еще 67 городских маршрутов в шести округах.

Перевозчики будут обязаны приспособить свои автобусы для маломобильных горожан. В них установят поручни для людей с нарушениями опорно-двигательной системы, кондиционеры, обогреватели, а также камеры наблюдения внутри салонов.

В каждом микроавтобусе будет установлен валидатор. Пассажиры смогут оплатить проезд билетами "Тройка", "Единый", "90 минут" или ТАТ.

Пол в новых маршрутках будет с противоскользящим покрытием, в салоне предусмотрены аварийный люк и кондиционер. Кроме того, установят ГЛОНАСС, тревожную кнопку в кабине водителя, а в больших машинах появятся современные системы пожаротушения.