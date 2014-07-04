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Наземный транспорт

04 июля 2014, 14:47

По предложениям москвичей организуют 9 новых автобусных маршрутов

Максим Ликсутов наземный транспорт автобусы проект Наши маршруты

Фото: M24.ru

Девять новых автобусных маршрутов организуют по предложениям москвичей, сообщил на совещании по оперативным вопросам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Лидером голосования стал маршрут от депо "Планерная" до станции метро "Сходненская", далее по улице Фабрициуса до 13-го микрорайона Тушино и далее до станции метро "Волоколамская" и Митина.

Также восемь маршрутов получили набольшее число голосов, на них в ближайшую неделю будет проверено наличие остановок и подготовлен запуск подвижного состава.

Новую маршрутную сеть представят для обсуждения в августе - сентябре 2014 года. Кроме того, по девяти лучшим проектам будет запущен опрос через приложение "Активный гражданин".

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Всего в проекте "Наши маршруты" приняли участие более 8 тысяч москвичей.

Кроме того, горожане подали 1018 идей по теме "Выделенные полосы" , из них тоже определили 9 лучших. Многие голосовали за появление "выделенки" на Садовом кольце.

Напомним, проект "Наши маршруты" стартовал 21 мая. В нем могли принять участие все пользователи, которые заранее прошли регистрацию и были отобраны модераторами. По каждому из девяти рассматриваемых округов было проведено голосование среди участников проекта, в результате чего были отобраны предложения-победители, набравшие наибольшее число голосов в своем округе по каждому направлению.

Авторы всех лучших идей по каждому округу и в рамках каждого направления проекта уже в ближайшее время станут обладателями эксклюзивной подарочной карты "Тройка". Кроме того, авторы самых популярных идей, за которые проголосовали пользователи, получат возможность стать экспертами по созданию новой маршрутной сети столицы в департаменте транспорта.

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