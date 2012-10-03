Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября 2012, 18:17

Мэр Москвы

В Новую Москву будут ездить автобусы большой вместимости

Фото: ИТАР-ТАСС

Из столицы в Троицкий и Новомосковский округа будут курсировать новые автобусы большой вместимости. Они предназначены для межрегиональных перевозок и в них полностью отсутствуют стоячие места, сообщил глава городского департамента транспорта Максим Ликсутов.

В этом году для Москвы планировалось закупить 1693 автобуса, причем 1300 из них уже эксплуатируются, сообщает информационный центр столичного правительства.

В следующем году планируется закупить еще 200 автобусов. Конкурс на их поставку пройдет в этом году, чтобы с начала 2013 года автобусы уже начали поступать в Москву.

Ссылки по теме


Максим Ликсутов наземный транспорт автобусы Новая Москва перевозки

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика