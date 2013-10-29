МЖД отменяет часть электричек в связи с ремонтом путей

Из-за ремонта путей временно меняется расписание электричек

С 29 октября временно отменяется часть пригородных поездов, следующих на Казанском, Киевском и Рижском направлениях. Изменение расписания связано с плановым ремонтом путей. Они затронут, в том числе, и межобластные экспрессы.

Отменены будут только те электрички, которые следуют не в часы пик, сообщает телеканал "Москва 24" со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги. В частности, отменяются поезда на участках "Голутвин – пл. 88 км", "Голутвин – Шиферная", "Голутвин – Виноградово" и "Москва - Голутвин". Некоторые электропоезда будут отправляться и прибывать в конечный пункт раньше или позже обычного расписания.

Также 29 октября отменят экспрессы Москва - Рязань отправлением в 12.34 и Рязань - Москва отправлением в 11.25.

Напомним, в ночь на 27 октября ЦППК перешла на зимний график движения пригородных поездов. Из-за ввода зимнего графика изменилось расписание движения электричек Белорусского и Киевского направления. Так, на Белорусском направлении назначили 8 электропоездов и отменили 12 летних электропоездов. На Киевском направлении отменили 8 электропоездов выходного дня и назначили 3 новые электрички. Кроме того, изменился маршрут следования 7 электропоездов.

Более подробную информацию о вносимых в расписание движения пригородных поездов коррективах можно получить на информационных стендах у пригородных касс и на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.