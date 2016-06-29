В Подмосковье сошел с рельсов хвостовой вагон поезда

Фото: m24.ru

В Подмосковье с рельсов сошел хвостовой вагон грузового поезда, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС. Пострадавших нет.

Сообщение о происшествии поступило в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях от дежурного Московской железной дороги. Он сообщил, что на станции Поварово-3 (Солнечногорский район) во время маневрирования грузового состава произошел сход колесной пары хвостового вагона грузового состава.

Железнодорожное полотно не пострадало, контактные линии не повреждены. Задержки в движении поездов нет. Пострадавших нет.

На месте происшествия работают ремонтная бригада РЖД и вспомогательный ремонтный локомотив, а также оперативная группа Солнечногорского пожарно-спасательного гарнизона.

Последствия схода поезда устраняют три единицы техники и 15 человек (в том числе от МЧС одна единица техники и трое человек). Проведение ремонтно-восстановительных работ не мешает движению поездов.