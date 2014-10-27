Из-за ремонта меняется расписание электричек

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

С 28 по 31 октября и с 5 по 14 ноября на Курском направлении МЖД меняется расписание электричек. Это связано с ремонтом на станции Чехов и перегоне Красный Строитель - Щербинка, сообщает пресс-служба РЖД.

В этот период на участке Красный Строитель - Серпухов отменяется поезд №6429 (отправлением со станции Москва-Курская в 11.47), а на участке Подольск - Красный Строитель - поезд №6656 (отправлением со станции Подольск в 13.44).

Кроме того, с 28 по 31 октября на Киевском направлении планируются работы по модернизации второго пути перегона Ерденево - Малоярославец. В связи с этим некоторые электрички будут отправляться и прибывать в конечный пункт раньше или позже установленного расписания.

В РЖД просят пассажиров заранее ознакомиться со всеми изменениями в графике, которые размещены на вокзалах и остановках МЖД.

Ранее сетевое издание M24.ru сообщало, что с 27 по 31 октября из-за ремонта частично изменится расписание движения пригородных поездов на участке Москва - Тверь (Конаково). С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте подмосковного минтранса.