Поезда на Казанском направлении МЖД ходят в штатном режиме

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Движение поездов на станции Черусти Казанского направления МЖД восстановлено, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Утром с рельсов сошла одна колесная пара пригородного поезда, который в этот момент заезжал в тупик на станции Черусти.

Из-за этого поезда на Казанском направлении ходили по второму главному пути. На 10 минут задерживалась одна электричка сообщением Черусти – Москва и с отклонением до одного часа следовали два пассажирских поезда № 57 Йошкар-Ола – Москва и № 59 Нижневартовск – Москва.

Уточняется, что в 7:46 на станции произвели расцепку пригородного поезда и убрали часть состава, которая находилась на первом главном пути.