Реконструкция Горьковского направления МЖД завершится в 2015 году

Фото: ИТАР-ТАСС

Работы по реконструкции и строительству объектов инфраструктуры на Горьковском направлении МЖД планируется полностью завершить в 2015 году, сообщает пресс-служба департамента строительства города Москвы.

"Реконструкция участка от Курского вокзала до станции Железнодорожная позволит увеличить интенсивность движения составов и увеличить объемы перевозки пассажиров на данном направлении", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в 2014 году будет завершено строительство нового железнодорожного моста и ремонт 2 существующих мостов через реку Пехорка, а также расширение путепровода в районе станции "Чухлинка". Планируется также завершить устройство земляного полотна для нового пути и возведения опор развязки Реутово – Балашиха.

Напомним, что в ходе работ планируется построить четвертый главный путь от Курского вокзала до станции "Железнодорожная", и от станции "Реутово" до станции "Балашиха". Также будет проведена реконструкция мостов, тоннелей, пешеходных переходов и 18 железнодорожных платформ на 8 станциях.

Причем все работы будут проводиться за счет бюджета столицы. Согласно договору, Москва выделила 47 миллиардов рублей, а ОАО "РЖД" – 38 миллиардов. Эти деньги направлены на строительство новых главных путей на Ярославском, Горьковском, Казанском, Курском и Савеловском направлениях. Всего на развитие инфраструктуры до 2020 года будет потрачено около 260 миллиардов рублей.