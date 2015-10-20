На Ярославском направлении МЖД задерживаются электрички

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

На Ярославском направлении Московской железной дороги задерживаются электрички по направлению из Москвы, сообщает пресс-служба "Центральной пригородной пассажирской компании".

По предварительной информации пресс-службы МЖД, сегодня в 16:20 на перегоне Москва – Лосиноостровская неизвестные совершили попытку хищения кабеля, отвечающего за работу системы сигнализации, централизации и блокировки.

"Это стало причиной срабатывания запрещающего сигнала на четырех светофорах – по одному на каждом пути (четырехпутный участок). На место незамедлительно прибыли аварийно восстановительные бригады железнодорожников, которые в 17.14 восстановили работу светофоров в автоматическом режиме на трех главных путях", – отметили в МЖД.

Последний раз задержки в движении поездов были на Киевском направлении 12 октября. Там 15 пригородных поездов следовали с отставанием от графика от 20 до 40 минут, также на 20 минут позже прибыл на Киевский вокзал пассажирский поезд из Брянска.