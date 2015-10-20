Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября 2015, 17:47

Транспорт

На Ярославском направлении МЖД задерживаются электрички

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

На Ярославском направлении Московской железной дороги задерживаются электрички по направлению из Москвы, сообщает пресс-служба "Центральной пригородной пассажирской компании".

По предварительной информации пресс-службы МЖД, сегодня в 16:20 на перегоне Москва – Лосиноостровская неизвестные совершили попытку хищения кабеля, отвечающего за работу системы сигнализации, централизации и блокировки.

"Это стало причиной срабатывания запрещающего сигнала на четырех светофорах – по одному на каждом пути (четырехпутный участок). На место незамедлительно прибыли аварийно восстановительные бригады железнодорожников, которые в 17.14 восстановили работу светофоров в автоматическом режиме на трех главных путях", – отметили в МЖД.

Последний раз задержки в движении поездов были на Киевском направлении 12 октября. Там 15 пригородных поездов следовали с отставанием от графика от 20 до 40 минут, также на 20 минут позже прибыл на Киевский вокзал пассажирский поезд из Брянска.

Сайты по теме


МЖД электрички поезда график движения ж/д и вокзалы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика