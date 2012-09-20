От Москвы до Владимира начал курсировать дополнительный экспресс

20 сентября начинает курсировать дополнительный экспресс до Владимира. До пункта назначения он довезет пассажиров за два часа. Ходить поезда будут круглосуточно, но только по четвергам и пятницам

С 20 сентября на участке Москва – Владимир появится дополнительный пригородный электропоезд повышенной комфортности "Экспресс". Его запускает Московская железная дорога по заявке ОАО "Центральная ППК".

Ранее на этом участке курсировали два ускоренных экспресса. они ходили ежедневно, кроме третьего вторника и среды для поезда из Москвы и каждой третьей среды и четверга для поезда из Владимира. В эти дни пассажиры пользовались обычными электричками.

Как сообщает пресс-служба МЖД, в связи с увеличением пассажиропотока в круглогодичное расписание введено два "Экспресса" из Москвы.

Дополнительный поезд № 7002 будет отправляться о четвергам и пятницам в 15.18 с Курского вокзала Москвы. Во Владимир он будет прибывать в 18.00. В пути следования запланирована одна остановка – на станции Петушки в 17.14.

Продажа мест на эти ускоренные электропоезда будет производиться через систему АСУ Экспресс.