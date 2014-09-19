Из-за ремонта путей изменится расписание пригородных электричек

Фото: ИТАР-ТАСС

Из-за планового ремонта путей в сентябре изменится расписание движения электричек. В частности, по новому графику будут следовать некоторые поезда на Киевском, Ярославском и Рязанском направлении, сообщает пресс-служба РЖД.

Так, на Киевском направлении проведут работы по замене пролетного строения моста на перегоне Малоярославец – Шемякино. В связи с этим 22, 23, 25 и 26 сентября несколько электричек проследуют по укороченному маршруту на участке Обнинское – Калуга-1, Москва – Солнечная и Апрелевка – Нара.

Кроме того, на Ярославском направлении 23, 24 сентября выведут из расписания некоторые электропоезда на участке Болшево – Зеленый Бор и Болшево – Фрязино.

А 25, 26, 29 и 30 сентября столичные железнодорожники будут ремонтировать участок "81км – Дмитров – Икша – Поварово". В связи с чем не будут курсировать по два электропоезда на участке Поварово-3 – Икша, Поварово-3 – Яхрома и Александров-1 – Икша. Помимо этого, электропоезд №6765 будет отправляться в 16.28. 25, 26 сентября из расписания также выведут два пригородных поезда: №6447 отправлением со станции Орехово-Зуево в 16.47 и №6444 отправлением со станции Александров в 11.08.

На Казанском направлении 22, 23, 25, 26 сентября будут ремонтировать главный путь перегонов Гжель – Куровская и Люберцы-2 – Овражки. Поэтому два электропоезда не будут ходить на участке Куровская – Шатура. Электричка №6823 отправится в 11.27, а №6825 - в 10.36. На участке Москва – Куровская, Куровская – Шатура и Куровская – Черусти тоже отменят несколько поездов.

В свою очередь, в Рязанском регионе 23 и 25 сентября электропоезд №6301 отправится в 04.41, а 24 сентября выводятся из расписания две электрички: №6304 отправлением со станции Рязань-2 в 08.10 и №6305 отправлением со станции Ряжск-1 в 13.20.

Помимо этого, на Рижском направлении 25 сентября уберут два электропоезда, курсирующих не в часы пик на участке Тушино – Нахабино. Изменится и расписание еще нескольких электричек.

Подробнее с изменениями в расписании можно ознакомиться на стендах, размещенных на вокзалах и станциях МЖД.