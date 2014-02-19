Движение поездов на Казанском направлении МЖД вошло в график

Фото: ИТАР-ТАСС

Поезда на Казанском направлении МЖД движутся согласно графику, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

"В настоящее время движение поездов осуществляется согласно графику. В 11.40 бригады энергетиков МЖД завершили работы по восстановлению контактной сети", - отмечается в сообщении.

Напомним, что в 8.23 на перегоне Гжель - Куровская была повреждена контактная сеть. Ремонтные бригады прибыли на место происшествия в 10.00.

Во время восстановительных работ движение поездов на данном участке не останавливалось, а было организовано по одному пути. Отклонение от графика электричек, следующих из Москвы, составляло до 1,2 часа. Движение пригородных поездов в Москву проходит согласно графику.