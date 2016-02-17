В поезде Анапа – Москва у пассажирки родилась девочка

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Железнодорожники вечером 15 февраля приняли роды у пассажирки поезда, следовавшего из Анапы в Москву, сообщает пресс-служба Московской железной дороги. Роды принимали начальник поезда, три проводника и пассажирка, в прошлом работавшая операционной сестрой.

Поезд ехал по Курской области, когда проводнику поезда сообщили, что у беременной женщины начались роды. Информацию передали в медицинские службы, однако подать автомобиль скорой помощи медики могли только на станцию Курск, так как ближе подъездов к железной дороге не было.

До Курска оставался примерно час езды. Начальник поезда, двое мужчин-проводников и проводница штабного вагона подготовили все необходимое, чтобы оказать первую помощь во время родов: кипяченую воду, чистое белье, стерильные перчатки, медицинскую аптечку и старательно огородили место простынями, где лежала роженица. В то же время железнодорожники попытались найти врача среди пассажиров. На помощь откликнулась женщина, которая в прошлом работала операционной сестрой.

Роды прошли успешно и в 19:30 на свет появилась девочка. До прибытия на станцию Курск новорожденную согревали, закутав в пеленки и одеяло. А в Курске маму и дочку встретили врачи.